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DTP: Dön bakalım kim zarar edecek

Başbakan Erdoğan'ın, “Böyle devam ederse sil baştan yaparız” sözlerine DTP'li Kışanak tepki gösterdi.

24 Ekim 2009 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, 34 PKK'lının karşılanması ve sonrasında DTP'lilerin organize ettiği törenleri “Böyle devam ederse sil baştan yaparız” diyerek eleştirmesine DTP Grup Başkanvetili Gültan Kışanak tepki gösterdi.

Meclis’te Başbakan Erdoğan’ın önceki gün yaptığı çıkışa ilişkin soruları yanıtlayan DTP Başkanvekili Gülten Kışanak özet olarak şunları söyledi: Eğer bir demokratik açılım ve çözüm sürecinden sözediliyorsa bu kimsenin kimseye lütfu değil. Türkiye’nin ihtiyacı. Güncel gelişmelerde sıkıntıyla karşılaşıldığında, ‘Ben sil baştan yaparım’ demek gerçekle bağdaşan yaklaşım değil.


‘Kasıtlı söylememiştir’

Başbakan’ın bunu kasıtlı olarak söylediğini sanmıyorum. Kim kimi tehdit ediyor. Niye bu açılım yapılıyor. Bu açılım birilerinin gönlü hoş olsun diye yapılmıyor. Bu açılım hepimizin ihtiyacı. Burada çıkıp, ‘Başa dönerim’ deniyor. Dön bakalım hani kim zarar edecek. Kime karşı bu sözü söylüyorsun. Birilerine karşı söylenmiş söz olarak algılamak istemiyorum. Taraflar yok, tek taraf var o da Türkiye.”

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