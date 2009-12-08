DTP: Büyük bir provokasyonun parçası

T24- Demokratik Toplum Partisi Grup Başkanvekili Gülten Kışanak, dün Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 askerin pusu kurularak şehit edilmesini "Büyük bir provokasyonun parçası" olarak niteledi.



"Üzgünüz. Bu bir provokasyondur DTP Grup Başkanvekili Gülten Kışanak, Tokat'ta dün 7 askerin şehit edilmesi ile ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Bunu bütünün içerisinde görmek ve değerlendirmek gerekiyor. Son 15-20 günde yaşadıklarımızı yan yana getirsek bu olayların tarihlerini, zamanlarını denkleştirmek herhalde bir örgütün işi olmasa gerek. Eğer bir örgüt bütün bunları beceriyorsa Türkiye ne yapıyor, sormamız lazım.



'Bu partinin kapatma davası, askerlerin çatışmada öldürülmesini, Amerika gezisini, İmralı'nın koşullarının kötüleştirilmesini, hepsini aynı zamanda denk getirmeniz'...



Ben kendisinin başlı başına provokasyon olduğunu, bu olaylara buradan bakarak düşünmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum.



Ölen kişilere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı diliyorum. Üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum.



Bu sorunun vicdani bir sorun olduğunu, Serap için de, Aydın için de, Tokat'ta öldürülen 7 asker için de, hepimizin yüreğinin sızladığına eğer inanırsak, tüm politikacıların bunun hepsinin bu ülkenin yurttaşları olarak görüp, hepsine duyduğumuz acıyı ifade edersek, acılarımızı ortaklaştırmayı becerebilirsek sorunu da çözebileceğimize inanmak istiyorum.'' AA