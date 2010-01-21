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DTP, AİHM'e Anayasa'yı sorgulatacak

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruyor.

21 Ocak 2010 02:00

T24- Eski DTP, AİHM'de Anayasa Mahkemesi'nin "tarafsız bir mahkeme  olmadığını" savunarak, 12 Eylül Anayasası'nı sorgulatacak. Başvuru dilekçesinin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Şırnak milletvekili Hasip Kaplan tarafından 20 Ocak çarşamba günü AİHM'ye sunulması bekleniyor.

DTP AİHM'de ilk etapta 3 dava açmak için başvuracak. Bu başvurular tüzel kişi olarak DTP adına ve milletvekilleri düşürülen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk adına yapılacak. Kapatma kararı kapsamında siyaset yasağıyla cezalandırılan diğer 35 siyasinin AİHM başvuruları ise daha sonra yapılacak.


DTP kapatma kararına AİHM önünde 7 değişik gerekçeyle itiraz edecek. Bu tezler şöyle :

1) Anayasa Mahkemesi tarafsız bir mahkeme değil. 12 Eylül cuntası tarafından hazırlanan bir Anayasa ile kurulmuş olduğundan tarafsız olamaz. Bu da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6'ıncı maddesinin 1'inci bendine aykırı.

2) Anayasa Mahkemesi önündeki kapatma davası sürecinde DTP'den belge saklandı. Anayasa Mahkemesi raportörünün raporu DTP'ye verilmedi. Bu da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin silahların eşitliği ilkesine aykırı ve adil yargılanma hakkı ihlali.

3) Kapatma kararıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10'uncu maddesi ihlal edildi.

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