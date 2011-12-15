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Ekonomi

DTÖ'ye üyelikleri bizi cesaretlendirdi CENEVRE (A.A)

15 Aralık 2011 23:05

-DTÖ'ye üyelikleri bizi cesaretlendirdi CENEVRE (A.A) - 15.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Rusya, Karadağ, Samoa ve Vanuatu'nun Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. DTÖ 8'inci bakanlar konferansında konuşan Çağlayan, ''Rusya, Karadağ, Samoa ve Vanuatu'nun üyeliği bizi memnun etti ve cesaretlendirdi. En az gelişmiş ülkeler grubu başta olmak üzere katılmak isteyen diğer ülkeler için de bu süreci hızlandırmalıyız'' dedi. DTÖ'nün Doha kalkınma müzakerelerinde büyük adım atılması zamanının geldiğini vurgulayan Çağlayan, bu kapsamda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Çağlayan, küresel ekonomik toparlanmanın yerini ihtiyat çağrılarına bıraktığı bir dönemde DTÖ'nün küresel ticareti serbestleştirme rolünün daha da önem kazandığını belirterek herkesin Doha sürecindeki tutumunu yeniden gözden geçirmesini istedi.

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