DTÖ: Tarımsal Piyasa İzleme Sistemi gıda güvenliğine yardımcı olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Roberto Azevêdo, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun verilerini bir araya getiren Tarımsal Piyasa İzleme Sistemi’nin (AMIS) küresel gıda güvenliği ve şeffaflığın artırılmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Küresel Piyasa İzleme Grubu’nun toplantısında konuşan Azevêdo, AMIS\'in politika yapıcılara çok zengin ve çeşitli bir perspektif sağladığını söyledi.

Azevêdo, Dünya Gıda Güvenliği Komitesi’nin çalışmaları gibi önemli projelerin yürütülmesine destek olan AMIS platformuna veri girişlerinin çok önemli olduğunu vurguladı ve ekledi:

\"Gıda fiyatları bugün eskisi kadar dalgalı değil; ancak yine de AMIS üyeleri uyanık kalmalı. Olumsuz iklim şokları veya dalgalanmalar hızla fiyatlara olumsuz etki yapabiliyor. Örneğin son Dünya Gıda Örgütü (FAO) Gıda Görünüm raporu, artan nakliyat maliyetlerinin şimdiden gıda fiyatlarını yükselttiğini ortaya koyuyor.\"

DTÖ’nün AMIS’in küresel gıda güvenliği ve şeffaflığı artırması ve uluslararası emtia piyasalarında politika koordinasyonunu geliştirmesine yardımcı olacağını vurgulayan Brezilyalı DTÖ Başkanı Azevêdo, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu nedenle yaptığınız bu iyi işe devam edin. Emtia piyasalarında özellikle çok hareketli gıda fiyatlarından kaynaklanan belirsizliklerle mücadelede uluslararası topluma yardım etmeye devam edin.”

Örgütün G20’ye ilişkin geçtiğimiz hafta yayınlanan raporunda dünya ekonomisinin son altı ayda ticareti kısıtlayıcı önlemlerin azaldığını göstermişti. Örgütün bir sonraki toplantısı Aralık ayında Buenos Aires’te gerçekleşecek. (Fotoğraflı)