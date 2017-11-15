T24 LogoT24 Logo
Dünya

DTÖ: Tarımsal Piyasa İzleme Sistemi gıda güvenliğine yardımcı olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Roberto Azevêdo, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun verilerini bir araya getiren Tarımsal Piyasa İzleme Sistemi’nin (AMIS) küresel gıda güvenliği ve şeffaflığın artırılmasına ya

15 Kasım 2017 14:14

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Roberto Azevêdo, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun verilerini bir araya getiren Tarımsal Piyasa İzleme Sistemi’nin (AMIS) küresel gıda güvenliği ve şeffaflığın artırılmasına yardımcı olacağını vurguladı.
Küresel Piyasa İzleme Grubu’nun toplantısında konuşan Azevêdo, AMIS\'in politika yapıcılara çok zengin ve çeşitli bir perspektif sağladığını söyledi.
Azevêdo, Dünya Gıda Güvenliği Komitesi’nin çalışmaları gibi önemli projelerin yürütülmesine destek olan AMIS platformuna veri girişlerinin çok önemli olduğunu vurguladı ve ekledi:
\"Gıda fiyatları bugün eskisi kadar dalgalı değil; ancak yine de AMIS üyeleri uyanık kalmalı. Olumsuz iklim şokları veya dalgalanmalar hızla fiyatlara olumsuz etki yapabiliyor. Örneğin son Dünya Gıda Örgütü (FAO) Gıda Görünüm raporu, artan nakliyat maliyetlerinin şimdiden gıda fiyatlarını yükselttiğini ortaya koyuyor.\"
DTÖ’nün AMIS’in küresel gıda güvenliği ve şeffaflığı artırması ve uluslararası emtia piyasalarında politika koordinasyonunu geliştirmesine yardımcı olacağını vurgulayan Brezilyalı DTÖ Başkanı Azevêdo, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu nedenle yaptığınız bu iyi işe devam edin. Emtia piyasalarında özellikle çok hareketli gıda fiyatlarından kaynaklanan belirsizliklerle mücadelede uluslararası topluma yardım etmeye devam edin.” 
Örgütün G20’ye ilişkin geçtiğimiz hafta yayınlanan raporunda dünya ekonomisinin son altı ayda ticareti kısıtlayıcı önlemlerin azaldığını göstermişti. Örgütün bir sonraki toplantısı Aralık ayında Buenos Aires’te gerçekleşecek. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHADünya TicaretDTÖ Başkanı Roberto AzevêdoTarımsal PiyasaSisteminin AMISKüresel PiyasaGrubununAzevêdo AMISAzevêdo Dünya Gıda Güvenliği KomitesininAMISOlumsuzDünya GıdaFAO Gıda Görünüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24