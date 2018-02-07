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Ekonomi

DTÖ : Çin ABD'den güneş paneli gümrük vergileri için tazminat talep etti

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Şubat  (DHA) –  ABD’nin Çin’den ithal edilen güneş panellerine ek gümrük vergisi uygulamasının ardından Çin ABD’den Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat talep etti

07 Şubat 2018 02:51

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Şubat  (DHA) –  ABD’nin Çin’den ithal edilen güneş panellerine ek gümrük vergisi uygulamasının ardından Çin ABD’den Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat talep etti.
DTÖ belgelerine göre Çin en büyük güneş paneli ihracatçılarından biri olarak ABD’nin birçok DTÖ kuralını ihlal ettiğini belirterek tazminat talep etme hakkını kullandığını söyledi.
Çin’den önce Tayvan ve Güney Kore de ABD’den yeni gümrük vergileri için tazminat talep etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, “Önce Amerika” vizyonu kapsamında ithal güneş panellerine önerilen gümrük vergisini Ocak ayı içerisinde onaylamıştı. Trump yönetimi ilk yıl 2500 MW üzeri güneş panelleri için yüzde 30 vergi uygulayacak. Yasaya göre bu oran ikinci yıl yüzde 25, üçüncü yıl yüzde 20 ve dördüncü yıl yüzde 15’e düşecek. İthal edilen bataryaların ilk 2500 MW’ı ise vergiden muaf olacak.

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