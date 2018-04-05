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DTO Bodrum Temsilciliği seçimleri iptal edildi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- DENİZ Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi seçimleri, oy kullanma işleminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Muğla İl Seçim Kurulu tarafından iptal edildi

05 Nisan 2018 22:15

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- DENİZ Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi seçimleri, oy kullanma işleminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Muğla İl Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. DTO Bodrum Temsilciliği seçimlerini, mevcut Başkan Gündüz Nalbantoğlu\'na karşı 210 oyla Orhan Dinç kazanmıştı.
Bodrum\'da hafta başında yapılan DTO Bodrum Temsilciliği seçimlerinde mevcut başkan Gündüz Nalbantoğlu ekibine karşı, Orhan Dinç ve ekibi yarıştı. 467 üyeden 378\'inin oy kullandığı seçimi 210 oy alan Dinç kazandı. Nalbantoğlu 165 oy alırken 3 oy da geçersiz sayıldı. Seçim gününde seçim heyetine ve İlçe Seçim Kurulu\'na oy kullanma işleminde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunuldu. Ancak itiraz reddedildi. Bunun üzerine DTO Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve seçmen Arif Yılmaz, Muğla İl Seçim Kurulu\'na verdiği dilekçe ile itiraz etti. İl Seçim Kurulu\'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, İlçe Seçim Kurulu\'nun kararının ve yapılan seçimlerin iptaline karar verildiği belirtildi. İl Seçim Kurulu\'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
\"Seçimlerde oy kullanma sistemimiz \'gizli oy-açık tasnif\' ilkesine dayanır. Bu da ancak seçim kabinlerine konulacak oy pusulalarının, seçmenin tercih edeceği adaya ait pusulayı, zarfa koyup sandık kurulu görevlileri nezaretinde oy sandığına atılmak üzere olur. Ancak bu seçimde uygulanan şekilde oy kullanacak seçmene, adaylara ait birer oy pusulasının verilmesi, sandığa zarf içinde oy pusulası dışında kalan diğer pusulanın seçmenin yanına alması ve sandığa atılmadığını göstermek suretiyle veya buna zorlanması sebebiyle kime oy kullandığının tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu da seçmenlerin hür iradeleriyle oy kullanmalarını imkansız hale getirmektedir. Gizli oy-açık tasnif ilkesine aykırı bir şekilde oy kullandırılması sebebiyle itiraz eden Arif Yılmaz\'ın bu yöndeki itirazının kabul edilmesi gerekirken, aksi görüşle reddine dair verilen Bodrum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararının ve dolayısıyla yapılan seçimin iptaline karar vermek gerekmiştir. Muğla İli Bodrum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'nın 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 10.33 itibarıyla vermiş bulunduğu 2018/23 sayılı kararının ve bunun doğal sonucu olarak yapılan seçimin iptaline, İl Seçim Kurulu Başkanlığımızca oy birliği ile kesin olarak karar verilmiştir.\"

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