-DTK'NIN ÖZERKLİK KARARINA İNCELEME DİYARBAKIR (A.A) - 21.12.2010 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Diyarbakır'da düzenlenen ''1. Demokratik Özerklik Çalıştayı'' ile ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ''1. Demokratik Özerklik Çalıştayı'' ile ilgili inceleme başlattı. Savcılık, inceleme kapsamında yapılan konuşmaların dökümleri ve çalıştayın sonuç bildirgesini incelemeye aldı. Savcılık, suç unsuru tespit edilmesi halinde soruşturma başlatacak. ''1. Demokratik Özerklik Çalıştayı''na Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile bazı gazeteci ve yazarlar katılmıştı. Çalıştayın sonuç bildirgesinde ''özerklik konusunun'' ele alındığı belirtilmişti.