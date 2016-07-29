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DTK’dan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Nusaybin’in yeniden inşası için çağrı

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 134 gün sürdü

29 Temmuz 2016 15:24

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), yazılı bir açıklama yaparak Nusaybin’in yeniden inşası için destek çağrısında bulundu. Sokağa çıkma yasaklarının ve askeri operasyonların birinci yılını geride bıraktığı belirtilen açıklamada, bu bir yıllık zaman içerisinde Kürt halkına ve yerleşim yerlerine karşı büyük bir kıyım ve yıkımın gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

 

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Silvan, Sur, Cizre, Silopi, Nusaybin, Şırnak, İdil, Yüksekova, Dargeçit il ve ilçelerine dönük yürütülen askeri operasyonlarla tam bir soykırım hedeflendi. Yurtsever halkımız, kendisinin iradesine ve varlığına kasteden bu imha siyaseti ve uygulamalarına karşı büyük bir direniş ortaya koyarak, imha ve soykırım operasyonlarının başarıya ulaşmasını engelledi.

Yapılan imha ve soykırım operasyonları sonucunda, bini aşkın çocuk, genç, yaşlı, kadın sivil insanımız katledildi, binlercesi yaralandı. Saldırı altına alınan bütün şehirlerimiz, havadan ve karadan yapılan bombardımanlarla yakıldı, yıkıldı ve tam bir harabeye dönüştürüldü.

 

“Yaralarımızı el ele vererek sarmak zorundayız”

 

“Topyekûn bir halk olarak çok zorlu bir süreç yaşadığımız gerçektir. Ama bütün bu yaşadıklarımızı deneyim ve tecrübelerimizle büyük bir kazanıma dönüştürmekten başka bir seçeneğimizin olmadığı da bir gerçektir.

Gün birlik olma ve dayanışmamızı en üst düzeyde hayata geçirme günüdür. Yaralarımızı el ele vererek sarmak zorundayız.

 

“İnşa için el ele verelim”

 

Nusaybin’de sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, Nusaybin’i yeniden inşa etmek, halkımızın yaşadığı mağduriyet ve yıkımların üstesinden gelebilmek için hep birlikte Nusaybin halkıyla dayanışma içinde olmamız ahlaki, vicdanı ve ulusal görevimizdir.

Bu temelde bütün halkımızı ve halkımızın tüm dostlarını Nusaybin’in yeniden inşa edilmesi çalışmalarına katkı ve destek sunmaya, yapacakları bütün yardımları Rojava Derneği üzerinden yerine ulaştırmaya çağırıyoruz.”

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