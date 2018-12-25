DTK'dan 48 gündür açlık grevi yapan HDP Milletvekili Güven için çağrı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), 24 Haziran seçimlerinde Hakkâri'den HDP Milletvekili seçilen ve 48 gündür süresiz- dönüşümsüz açlık grevi yapan Leyla Güven için bugün akşam saat 20:00'de ışık kapatma eylemi çağrısı yaptı.

Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan HDP Milletvekili Güven, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit koşulları olduğunu" belirterek bunların kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 48'inci gününde.

DTK, geçtiğimiz günlerde avukatları tarafından sağlık sorunları nedeniyle görüşmelere çıkabilecek durumda olmadığı açıklanan Güven için çağrıda bulundu.

DTK, Güven'in eylemine destek için bu akşam saat 20:00'da ışık kapatma ve gürültü eylemi yapılmasını istedi.