DTK: Rojava'da tampon bölge önerisi iyi niyetli değil

DTK bileşenlerinden oluşan 97 kurum, Kobanê’deki IŞİD saldırısıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Son günlerde tartışılmakta olan ‘tampon Bölge’ önerisini, iyi niyetli bir girişim olarak görmediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz. Bu öneri, sorunun çözümüne hizmet etmeyeceği gibi, sorunu daha da karmaşık hale getirerek, çözümsüzlüğü derinleştirecektir. Bu çerçevede Rojava’da ki Kürt halkının meşru savunma güçlerinin desteklenmesi yerine, onların IŞİD adlı katliamcı terör gruplarıyla aralarında benzerlik kurmak talihsiz ve kabul edilemez bir değerlendirmedir” denildi.

Açıklamada, “Gün, barbarlığa karşı kendini korumaya çalışan ve tarihinin en meşru direnişini sergileyen Rojava halkımızla birlik ve dayanışma günüdür. Tüm halkımızı Kobanê direnişinin başarısı için seferberlik ruhu içinde dayanışmaya ve katkı sunmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

DTK bileşenlerinden oluşan 97 kurumun yaptığı Kobanê açıklaması şöyle:

Basına ve kamuoyuna

01.10.2014

Kobanê, tam 17 gündür İŞİD denilen vahşi çete örgütünün kuşatması ve saldırısı altındadır.

Kobanê, ağır silahlarla donatılmış bu barbar grupların katliamlarıyla karşı karşıyadır.

Kobanê kuşatması ve saldırısı, Kürt halkının varlığına yönelmiş, Rojava’daki kazanımlarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Kobanê halkı, silah ve askeri güç bakımından eşit olmayan tüm koşullara rağmen, günlerdir büyük bir direniş sergilemektedir.

Dünyadaki tüm Kürtlerin yüreği, Kobanê halkıyla birlikte atmaktadır. Bu vahşi saldırılara karşı durmak, Kobanê halkının bu onurlu mücadelesine sahip çıkmak sadece Kürtlerin değil, tüm Ortadoğu halklarının görevi ve sorumluluğudur. Bu vahşi saldırılara karşı Kobanê halkıyla dayanışma içinde olmak, insani sorumluluğun gereği olduğu gibi, Kobanê’de ki Kürt halkını korumak aynı zamanda devletlerin ve uluslararası toplumun da ahlaki ve hukuki bir sorumluluğudur.

İçinden geçtiğimiz bu süreç, Kürtler ve tüm Ortadoğu halkları açısından son derece hayati ve kritiktir. Bu vahşi ve saldırgan grupların durdurulmaması, Kobanê’ye yönelik saldırılarının başarılı olması durumunda, tüm bölge halklarının geleceği tehlikeye girecektir.

Hiçbir insani, ahlaki ve hukuki kural ve kaide tanımayan bu vahşi gruplar, Şengal’den sonra bütün gücüyle Kobanê bölgesine saldırılarını yoğunlaştırmış, bu saldırılar nedeniyle binlerce sivil insan yaşam alanlarını terk etmek durumunda kalmıştır.

Bu barbar gruplar, Kürt halkına dönük uluslararası insan hakları sözleşmelerinde de tanımlanan, başta savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar gibi en ağır eylemleri pervasızca işlemektedir. Kürt halkını korumak uluslararası toplumun da kendi temel belgelerinden kaynaklanan bir sorumluluğudur. Uluslar arası koalisyon güçlerini, Kobanê’de ki kuşatmayı sona erdirerek, olası bir katliamı önlemeye ve daha etkili askeri tedbirler almaya davet ediyoruz.

Son günlerde tartışılmakta olan “Tampon Bölge” önerisini, iyi niyetli bir girişim olarak görmediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz. Bu öneri, sorunun çözümüne hizmet etmeyeceği gibi, sorunu daha da karmaşık hale getirerek, çözümsüzlüğü derinleştirecektir. Bu çerçevede Rojava’da ki Kürt halkının meşru savunma güçlerinin desteklenmesi yerine, onların IŞİD adlı katliamcı terör gruplarıyla aralarında benzerlik kurmak talihsiz ve kabul edilemez bir değerlendirmedir.

Ulusal ve uluslar arası kamayuonda türkiye cumhuriyeti devleti hükümetinin İŞID terör örgütüne destek verdiği yönünde ki algısını son derece önemsediğimizi ve ciddiye aldığmızı belirtmek istiyoruz. Hükümeti bu algıya sebep olan tutumlarını gözden geçirmeye çağırıyoruz

Türkiyenin rojava ile türk halkının da kürt halkı ile çıkarlarının ortak ve stratejik olduğu gerçeğini dikkate alaraka oluşturulacak politika ve yaklaşımlar bu alğıyı ortadan kaldıracaktır.

Öte yandan katliamlarla karşı karşıya olan Kobanê halkıyla dayanışma amacıyla, bölgeye giderek meşru ve demokratik tepkilerini ortaya koymaya çalışan halkımıza yönelik güvenlik güçlerinin tahammülsüzlüğünü ve şiddet uygulayan tutumunu protesto ediyor ve kınıyoruz.

Rojava’da yaşanan gelişmelerin Kürtlerin aleyhine olması durumunda, son derece önemsediğimiz çözüm sürecini de ciddi bir şekilde riske sokacaktır. Bu bağlam da bizler, sivil toplum örgütleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetini çözüm sürecinin ruhuna uygun olarak, Kürtlere yönelik Rokava politikasını gözden geçirmeye ve Kürtlerin verdikleri mücadeleye saygılı olmaya ve samimi davranmaya davet ediyoruz.

Halkımızdan insanlık dışı saldırılara maruz kalmış Kobanê’de ki Kürt halkı için, en yüksek düzeyde dayanışma ve duyarlılık beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Gün, barbarlığa karşı kendini korumaya çalışan ve tarihinin en meşru direnişini sergileyen Rojava halkımızla birlik ve dayanışma günüdür. Tüm halkımızı Kobanê direnişinin başarısı için seferberlik ruhu içinde dayanışmaya ve katkı sunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

İMZACI KURULUŞLAR

1. DTK DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ

2. DBP(DEMORATİK BÖLGELER PARTİSİ DİYARBAKIR İL ÖRGÜTÜ

3. HDP(DİYARBAKIR İL ÖRGÜTÜ

4. DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

5. DİYARBAKIR TABİBLER ODASI

6. DİYARBAKIR BAROSU

7. DOĞÜNSİFED

8. GÜNSİAD

9. TMMOB

10. KESK DİYARBAKIR KOORDİNASYONU

11. DESOP

12. DİSİAD

13. İHD DİYARBAKIR

14. BAĞLAR KADIN KOOPERATİFİ

15. BARIŞ ANNELERİ MECLİSİ

16. BELEDİYE ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (BELÇAD)

17. BELEDİYE-İŞ

18. BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (BTS)

19. 5 NİSAN EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

20. BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI (BES)

21. BÜŞAK-DER

22. CEREN KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ

23. CEREN KADIN DERNEĞİ

24. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

25. DEV-SAĞLIK İŞ

26. DİCLE FIRAT KÜLTÜR MERKEZİ

27. DİCLE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ

28. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİ DERNEĞİ (DÜÖ-DER)

29. DİCLEKENT EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

30. DİKASUM

31. DİN ADAMLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DİAY-DER)

32. DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

33. DİŞ HEKİMLERİ ODASI

34. DİYANET VE VAKIF EMEKÇİLERİ SENDİKASI (DİVES)

35. DİYAR GÖÇ-DER

36. DİYAR TUHAD-DER

37. DİYARBAKIR BAROSU

38. DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (DİSİAD)

39. DİYARBAKIR TABİP ODASI

40. DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO)

41. DOĞU GÜNEYDOĞU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU (DOGUNSİFED)

42. DTK ENGELLİLER MECLİSİ

43. EĞİTİM SEN

44. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

45. EMEK AKADEMİSİ

46. ENERJİ SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI (ESM)

47. EPİDEM

48. FATİHPAŞA EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

49. GAP BEDENSEL ENGELLİLER DERNEĞİ

50. GAZİLER EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

51. GENEL-İŞ 1 NOLU ŞUBE

52. GENEL-İŞ 2 NOLU ŞUBE

53. GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (GÜNTİD)

54. HABER-SEN

55. HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI

56. HASIRLI EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

57. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

58. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

59. JEOLOJİ MÜHENDİSLER ODASI

60. KADIN AKADEMİSİ

61. KARDELEN KADIN EVİ

62. KAYNARTEPE EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

63. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

64. KÖRHAT EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

65. AHMEDÊ XANÎ DİL AKADEMİSİ

66. KÜRDİ-DER

67. KÜRT YAZARLAR DERNEĞİ

68. KÜRT-PEN

69. MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

70. MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI

71. MAZIDAĞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

72. MEYA-DER

73. MİMARLAR ODASI

74. NUJÎN KADIN MERKEZİ

75. ÖZGÜR GAZETECİLER CEMİYETİ

76. PEYZAJ MİMARLARI ODASI

77. PİR SULTAN ABDAL DERNEĞİ

78. SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

79. SAĞLIK-İŞ

80. SANAYİ VE TİCARET ODASI

81. SARMAŞIK YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

82. SELAHATTİN EYYUBİ EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

83. SELİS

84. ŞEHİR PLANCILARI ODASI

85. ŞEHİTLİK EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

86. ŞEYHŞAMİL EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ DAYANIŞMA DERNEĞİ

87. TARIM ORKAM SEN

88. TEK-GIDA İŞ SENDİKASI

89. TES-İŞ 1 NOLU ŞUBE

90. TES-İŞ 2 NOLU ŞUBE

91. TUHAD-FED

92. TÜM BEL-SEN

93. TÜRK-İŞ 7. BÖLGE

94. TÜRKİYE BARIŞ MECLİSİ DİYARBAKIR BARIŞ GİRİŞİMİ

95. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

96. TZP KURDİ

97. VETERİNER HEKİMLER ODASI