DTK: PKK ateşkesi devam ettirsin

T24 - PKK’nın ateşkesini değerlendirmek için toplanacak olan DTK, ‘Ateşkes sürsün’ mesajı verecek.





PKK’nın seçimlere kadar uzattığı ateşkes kararını gözden geçireceği mart ayına sayılı günler kala Demokratik Toplum Kongresi (DTK) çeşitli kesimlerden 800 delegesiyle Diyarbakır’da iki gün boyunca bu süreci masaya yatıracak. Toplantıda, Kürt sorununun çözümü için “Kandil’e gitme”, “hükümetle görüşme” seçenekleri ve Ortadoğu’daki son gelişmelerin yanı sıra, seçim değerlendirmesi de yapılacak. Daha önce PKK’ya yaptıkları ateşkes çağrısı yanıt bulan DTK’nın toplantı sonrası hem örgüte hem de devlete çağrıda bulunması da bekleniyor.



STK’lar da katılacak

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “Bir gelişme olmazsa 1 martta aradan çekileceğim” açıklamaları ile, PKK’nın geçen yıl 13 ağustosta başlattığı ateşkesi değerlendireceğini söylemesinin ardından DTK harekete geçti. Eşbaşkanlığını Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un yaptığı DTK, 800 delegesiyle Diyarbakır’da iki gün sürecek bir toplantı yapma kararı aldı. Bugün Diyarbakır BDP İl Binası’nda gerçekleşecek olan toplantıya BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak’ın da katılması bekleniyor. Toplantıya, çeşitli zamanlarda PKK’ya ateşkes çağrısında bulunan Doğu ve Güneydoğu’daki 698 Sivil Toplum Örgütünün temsilcileri de gözlemci olarak katılıyor. Toplantının ana gündem maddesi ise yedi aylık ateşkes süreci. Ateşkese ilişkin kaygıların masaya yatırılacağı toplantıda, sürecin devam etmesi için ne yapılması gerektiği tartışılacak. Sorunun çözümü için Kandil’e gitme, hükümetle bir görüşme gerçekleştirmenin de tartışılmaya açılacağı toplantıda, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, genel siyasal süreç ile haziran ayında yapılacak olan genel seçimler de masaya yatırılacak.



Süreç iyi gitmiyor

Toplantı gündemini Taraf‘a anlatan DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, özellikle mart ayı değerlendirmesinin yapılacağını söyledi. Kürt sorunu ve diğer sorunlar konusunda nasıl bir rol oynayabileceklerini delegeleriyle tartışacaklarını hatırlatan Tuğluk şöyle devam etti: “DTK olarak ne yapabiliriz? Bir çağrı olacaksa kime çağrıda bulanacağız.

Ateşkes var ama maalesef sürecin çok da çözüm noktasında değerlendirilmediğini görüyoruz. İstendiği gibi gelişmedi. Tüm dinamikler, barışa öncülük yapabilecek yapılar da rollerini oynayamadı. Ateşkes sürecini hazirana kadar devam ettirebilir miyiz? Hem devlete, hem de PKK’ya çağrıda bulunacaksak metnimizin içeriği nasıl olacak? Tüm bunları değerlendireceğiz. Toplantı sonucunu bir sonuç bildirgesiyle kamuoyuna sunacağız.”



Hükümet Kürtleri oyalıyor

Toplantıya katılacak olan DTK delegesi Gazeteci Yazar Altan Tan da çatışmasız dönemin devam etmesi gerektiğini dile getirerek “Hükümet bunun için hiç adım atmadı. Seçimlere kadar da atmayacak. Başbakan Kürtleri oyalıyor. Topu taca atıyor. Kemalist ulus devleti yeniden yapılandıracağına, cila vuruyor. Sorun böyle çözülmez. Silahla kanla bir yere varamayız. Toplantıda bunları konuşacağız. Hükümete de bir çağrı olacak diye düşünüyorum” dedi.