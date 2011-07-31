DTK Öcalan'ın özgürlüğü için çalışacak

T24 - DTK'nın iki gün süren kongresinin sonuç bildirisi yayınlandı. 'Tarihi önemde kararlar' alındı denilen bildiride, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için siyasi, diplomatik ve hukuki alanda çalışmalar yapılacağı duyuruldu.



Demokratik Toplum Kongresi'nin Diyarbakır'da yapılan ve iki gün süren 5. olağan kongresi sona erdi. Kongrenin sonuç bildirisinde, 'önemli tartışmalar ışığında tarihi önemde kararlar alındığı' belirtildi.



Bu kararlardan biri de, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için siyasi, diplomatik ve hukuki alanda çalışmalar yapacak bir inisiyatif oluşturulması oldu.





Sonuç bildirisi, DTK sözcüsü Cemal Coşkun tarafından okundu.



'TARİHİ ÖNEMDE KARARLAR'



Bildiride, Kongrenin, siyasal süreç, ulusal konferans, demokratik özerkliğin inşası ve seçim gündemleriyle toplandığı, önemli tartışmalar ışığında tarihi önemde kararlar aldığı belirtilerek, Kürt sorunu ve Türkiye'nin demokratikleşme sorununun barışçıl temelde çözümünün gerçekleşmesi için yürütülen diyalog sürecinin tıkanma ile karşı karşıya geldiği öne sürüldü.





'HÜKÜMET SABOTE ETTİ'



Öcalan'ın barış için büyük çaba ve rol oynadığı savunulan bildiride, hükümetin ise süreci sabote ettiği, ''bugüne kadar uygulanan ve sonuç alınmayan yöntemleri esas alarak büyük bir savaş ve tasfiye planı hazırlığı içinde olduğu'' iddia edildi.





'TEK MUHATAP ÖCALAN'



Öcalan'ın 'çekiliyorum' açıklaması üzerine DTK'nın kendi çalışmalarını gözden geçirdiği anlatılan bildiride, demokratik çözüm için Öcalan'ın açıkladığı ilkelerin temel politik hedefler olarak belirlendiği, ''Öcalan'ın tek muhatap olarak kabul edilmemesinin Kürt halkının siyasal iradesine saldırı sayıldığı'' vurgulanarak, Kürt halkı topyekun direnişe davet edildi.

'ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN'



Aysel Tuğluk bildiride, DTK'nın, Öcalan'ın özgürlüğü için siyasi, diplomatik ve hukuki alanda çalışmalar yürütecek bir inisiyatifin oluşması kararına vardığı'' aktarılırken, DTK'nın kapsamlı ele aldığı demokratik özerkliği inşa çalışmalarının anlam ve yorum gücünü zenginleştirerek planladığı, demokratik özerkliğin, özgürlüğün sosyolojisi olduğu vurgulandı.





'AZ DEVLET ÇOK TOPLUM'



''Farklılık içinde birlik olan demokratik özerklik, asla ve asla devlete karşı devlet, iktidara karşı iktidar kurmak değildir. Toplumun devletleştirilmesi ve millileştirilmesine karşı toplumun devlet dışı örgütlenmesidir'' denilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:



''Yani az devlet çok toplumdur. Özgür gelişimini ve iradi yapısını engelleyecek devleti ikili hukuk yöntemi ile düzenler ve güvenceye kavuşturur. Bu anlamı ile demokratik özerklik ilanı bir irade beyanı, demokratik özerkliği inşa çalışmaları ise toplumsallığın öz yönetimini kurmaktır. Kürt halkı siyasal statüsünü yukarıda tarif edilen özgürlük anlayışına dayandırmaktadır.''





'KOPUŞ VE AYRILMA İLANI DEĞİL'



DTK'nın 14 Temmuz'da ''demokratik özerklik'' ilan ettiği hatırlatılan bildiride, bunun ayrı bir devlet kurma veya ayrılma ilanı şeklinde çarpıtıldığı ve başka mecralara çekilmek istendiği öne sürülerek, şu görüşlere yer verildi:



''Bunun bir devlet ilanı ya da ayrılma veya kopuş ilanı olmadığı bilinmektedir. Çok açık ve net bir şekilde bir kez daha dile getirmek gerekirse biz başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlara çözümsüzlüğü dayatan devletçi zihniyet ve yapılanmalara karşı kendi toplumsal demokratik çözüm modelimizin ilanını gerçekleştirdik. Bunu Kürt halkı ve tüm halklar için öngörüyoruz.



İlan sonrasında yaşanan tüm gelişmeler demokratik özerkliğin ilanının çok tarihi bir adım ve karar olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, bu irade beyanına yaklaşım ve tepkiler ne olursa olsun demokratik özerkliği inşa etme ve kurumsallaştırma çalışmaları devam edecektir. Bu çözümün, hazırlanacak yeni anayasada yer alması için mücadelesini yürütecektir.''