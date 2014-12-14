DTK: Öcalan ve tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 1. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’nde “Barış ve çözüm sürecinin istenilen şekilde devam etmesi ve müzakerelerin doğrudan doğruya yapılması için Sayın Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması gerekir. Aynı zamanda başta hasta tutsaklar olmak üzere tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılmalıdır” denildi.

Açıklamada, “PKK kamuoyunda Kürtlerin siyasi örgütü olarak kabul edilmektedir.Bundan dolayı en kısa sürede terör örgütleri listesinden çıkarılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

DTK’dan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

1.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

Bilindiği gibi DTK 6-7 Eylül 2014 tarihinde ‘’ Demokratik Ulusu ve Özgür Yaşamı İnşa Ediyoruz’’ şiarıyla 7. Olagan Kongresini gercekleştirmiş ve bu şiar doğrultusunda tüzüğünde bazı değişiklikler yapmıştı.Yeni tüzük çerçevesinde ; DTK, 1. Olağan Genel Kurul toplantısını 13-14 Aralık 2014 tarihinde Cegerxwin Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenleyerek şu tespitlerde bulunmuştur.

Barış ve çözüm süreci: Genel kurulumuzda süreci destekleme iradesi ortaya çıktı.Kurulumuzun sürece yönelik değerlendirmesinde, AKP iktidarının sorumluluğu üzerinde özellikle duruldu.Bu konuda AKP hükümetinin Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın önerilerine cevap vermediği ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespitine varılmıştır.Bu konseptte Devlet Sayın Öcalan tarafından önerilen ve KCK tarafından kabul edilen çözüm süreci müzakere taslağına olumlu cevap vermelidir.Kongremiz de bu taslağı paylaşır ve pratikte her türlü çalışmayı yürütür.

Şengal ve Kobané’nin durumu: Yerel ve uluslarası güçlerin desteklediği DAİŞ çetelerinin insanlık dışı saldırıları başta Şengal ve Kobané olmak üzere birçok yerde devam ediyor.Bu saldırıların amacı Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmak ve farklı kimlik,kültür ve inançları yok etmektir.Kongremiz, Şengal ve Kobané direnişini desteklemekte ve YPG/YPJ tarafından gösterilen bu onurlu direniş sayesinde sadece Kürt halkı değil;Arap, Türkmen ,Süryani ,Ermeni ve diğer halkların da soykırımdan kurtulup demokratik haklarına kavuşacağına inanmaktadır.Aynı zamanda Kürt kadınının bu direnişi dünya kadınlarına da örnek olacak destansı bir direniştir.Yaşanan olgular AKP’nin, DAİŞ’le işbirliği içinde olduğunu göstermektedir.Bu çerçevede Türk devleti bu destekten vazgeçmeli çok acil olarak koridoru açmalı ki sonuç alıcı yardımlar Kobané direniş güçlerine ulaştırılsın.

Rojhilat(Doğu Kürdistan) Kürtleri: İran devletinin Kürt yurtseverlerine ve diğer 1demokratik güçlere karşı saldırılarının devam ettiğini büyük bir kaygıyla görüyoruz. İran’da yüzlerce Kürt yurtseveri idam edildi bir o kadarı da idamla yarglıanıyor.Urmiye cezaevinde yurtsever Kürt tutsaklar sistemin baskı ve idamlarını protesto amacıyla günlerdir açlık grevindeler.Kongremiz, İran devletini bir an evvel idamları durdurması,baskılara son vermesi ve Kürt sorununun demokratik çözümü için diyalog ve müzakere sürecini başlatmaya çağırıyor.

Kürtlerin birliği: Kongremiz, Güney Kürdistan ve Rojava’da HPG/YPG/YPJ ve Peşmerge güçleriyle yürütülen işbirliği ve ortak mücadeleye büyük bir önem vermektedir.Bu ortak mücadelenin Ulusal Kongrenin toplanmasına ve ortak savunma gücü oluşturmasına evrilebilmesi için yürüttüğü çalışmaları büyük bir kararlılıkla sürdürecektir.

Sayın Öcalan ve diğer siyasi tutsakların durumu: Barış ve çözüm sürecinin istenilen şekilde devam etmesi ve müzakerelerin doğrudan doğruya yapılması için Sayın Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması gerekir. Aynı zamanda başta hasta tutsaklar olmak üzere tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılmalıdır.

PKK’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması: PKK kamuoyunda kürtlerin siyasi örgütü olarak kabul edilmektedir.Bundan dolayı en kısa sürede terör örgütleri listesinden çıkarılmalıdır.

Alevi sorunu: Uzun süredir devlet Alevi sorunu konusunda kamuoyunu meşgul etmektedir.Fakat şimdiye kadar olumlu ve somut bir adım atmayarak sünnilik potasında asimile etmek istediği alevilerden ‘’kendi alevilerini ‘’yaratmak istemektedir.Alevilerin gereksinim duyduğu şey ,tanımlanmak değil tanınmaktır.Alevi sorunu ; Hak ve hakikati anlama,tanıma ve kabul etme sorunudur.

Kamu güvenliği paketi: Kongremiz,hükümetin kamu güvenliği paketini çıkarmakla totaliter bir sistem inşa etmek istediği görüşündedir.Bu paket barış ve çözüm süreci ile demokratikleşmenin önünde bir engel olacaktır.Kongre olarak biz hükümetin son zamanlarda sayın Selahattin Demirtaş’a yönelik saldırılarını ve siyasi soykırım operasyonlarını bu paketin bir parçası olarak görüyor bu operasyonları kınıyor ve sayın Demirtaş’ın yanında olduğumuzu belirtiyoruz.6-7-8 Ekimde halk serhıldanında demokratik muhalefet hakkını kullanarak yaşamını yitiren insanlarımızın faillerinin bir an önce ortaya çıkarılmalıdır.

Seçimler ve baraj: AKP, % 10 olan seçim barajını düşürmemekle hem kürt partilerinin hem de diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin önünü kapatmak istemektedir.Bu da AKP’nin demokratikleşme talebinde ikiyüzlü davrandığı anlamına gelmektedir.Bu baraj antidemokratiktir ve AKP’nin 2015 yılında bu barajın gölgesinde yapacağı seçimin meşruiyeti tartışmalı olacaktır.

Demokratik Özerklik: Kongremiz, birlikte yaşam projesi olarak ortaya koyduğu demokratik özerkliğin inşasını tüm kararlılığıyla sürdürmektedir.

DAİŞ saldırılarına karşı kahramanca diranerek şehit düşen yoldaşlarımızı saygıyla anıyor.Bu sürecin başından itibaren bu saldırılara karşı halkımızdan desteğini esirgemeyen tüm şahıs,kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi arz ederiz.

14/12/2014