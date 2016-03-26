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DTK kongresi tamamlandı; eş başkanlar Leyla Güven ve Hatip Dicle oldu

Kongrede diyalog ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerektiği dile getirildi

26 Mart 2016 20:56

Diyarbakır’da yapılan Demokratik Toplum Kongresi 1. Olağanüstü Kongresi’nde DTK eş başkanlığına Leyla Güven ve Hatip Dicle seçildi.

IMC'nin haberine göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 1. Olağanüstü Kongresi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’ndan yapıldı.

Kongrede DTK, eş başkanlarını seçti. Yapılan seçim sonucunda Hatip Dicle ve Leyla Güven DTK eş başkanları oldu.

Kongrede sonuç bildirgesi de açıklandı. Bildirgede, Abdullah Öcalan’ın özgürlük koşullarının sağlanması gerektiği, diyalog ve müzakere sürecinin yeniden başlatılarak, Kürt sorununun demokratik-barışçıl çözümünün sağlanması gerektiği söylendi.

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