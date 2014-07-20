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DTK Kadın Meclisi'nden Rojava ve Filistin çağrısı

Demokratik Toplum Kongresi Kadın Meclisi, Rojava ve Filistin'de düzenlenen saldırılara ilişkin, uluslararası sözleşmelerden doğan yaptırımların uygulanmasını istedi

20 Temmuz 2014 00:21

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Kadın Meclisi, Irak Şam İslam Devleti militanlarının Rojava'da Kürtlere yönelik saldırıları ile İsrail'in Gazze'de yaptığı kara harekatına karşı, Rojava ve Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulundu.

DTK Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklama şöyle: 

 

Duyarlı tüm kamuoyuna çağrımızdır

 

Beş bin yıllık devletçi sistem katmerleşerek yaşattığı sorunlarla birlikte derin bir daralmaya girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, ne kapitalist sistemin müdahaleleri ne de bölgenin geleneksel iktidarcı güçleri bu krizin üstesinden gelebilecek durumdadır. Yüzyılları aşan Filistin sorunu ve Kürt sorunu Ortadoğu’nun merkezinde çözümünü dayatan bir noktaya halkların büyük direnişiyle ulaşmıştır.

Ortadoğu coğrafyası ve Arap yarım adasında kapitalist modernist  güçler  ve  rejimlerin de desteğini alarak var olan sorunları çatıştırıp, öldürerek, tutuklayarak, idam ederek, sistemlerini halklar üzerinde yeni maskeli tanrılarla uygulamak istemektedirler. İsrail’in siyonist tutumlarına karşı Filistin halkının direnişinde Baas rejiminin Rojava’daki halklara uyguladığı baskıcı ve inkarcı politikalarına karşı başlatılan direnişi görüyor, DTK Kadın Meclisi olarak bunu sahipleniyor ve bu direnişi kadının toplumuna devrimci bir öncülük olarak görüyoruz.  Kadınlar öncülüğünde başlatılan devrimi başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın örnek alması gerektiğini düşünüyoruz.

Kapitalist modernitenin işgalci güçleri, Ortadoğu’nun yakın tarihini tarumar etmiş, düşmanlık tohumlarını bir kez daha inançlar ve kültürler üzerinden coğrafyamıza serpmeye çalışmıştır. Oysaki, Filistin halkını ve Rojava devriminin inanç kültür ve mezhep çatışmalarına karşı bir barış ve dayanışma mücadelesi olduğunu görmek gerekir.

Dün başka isimlerle ortaya çıkan çeteci ve katliamcı güçler bugün ise IŞİD adıyla kadınlara, çocuklara ve halklarımıza yönelmektedir. Bu katliamcı güçleri Ortadoğu halklarını birbirlerini kırmaya yönlendiren, zihinleri kin ve öfkeyle karartılmış köklerinin farklı coğrafyalarda olduğunu da bilmekteyiz.

İslam’la yakından uzaktan hiçbir ilişkisi olmayan IŞİD’in İslam tarihinde barış ayı olarak bilinen ramazan ayında bile, katliam yapması başta İslam ülkelerinin,  Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin duyarlı olmalarını zorunlu hale getirmektedir.

Kuşkusuz bu saldırılar uluslararası hegemonik güçlerin bölge üzerindeki projeleriyle direk ilişkilidir. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, İsrail ve Amerika’nın eliyle bölgeye yerleştirilmeye çalışılan bu katliamcı güçler bölgede mezhepsel savaşları derinleştirmeye, çelişkiler yaratarak sömürüyü artırmaya dönüktür. Her gün Rojava’da ve Gazze’de kadınları, çocukları ve halkları öldürülmekte, isyan çığlıklarımız ve ağıtlarımız bir birine karışmaktadır.

Biz DTK kadın meclisi olarak başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Avrupalı, Ortadoğu’lu, Türkiye’li kadın örgütlerine, tüm siyasi kurumlara ve sivil toplum örgütlerine Rojava ve Filistin halklarına yapılan bu acımasız çeteci saldırılara karşı tutum almaya, tüm uluslararası sözleşmelerden doğan yaptırımları ivedilikle uygulamaya çağırıyoruz.

Avrupalı, Ortadoğu’lu ve Türkiyeli halkları ve kadınları başta olmak üzere herkesi enternasyonal ruhla Rojava ve Filistin halkıyla dayanışmaya, katılmaya ve destek vermeye çağırıyoruz.

DTK Kadın Meclisi

 

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