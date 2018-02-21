DTK Eş Başkanı Leyla Güven'e 31,5 yıl hapis istemi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ile ilgili soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Güven'in, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet etme' suçlarından 31,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 22 Ocak'ta gözaltına alınan ve 31 Ocak'ta tutuklanan DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 107 sayfalık iddianamede, Güven'in 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet etme' suçlarından 31,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (DHA)