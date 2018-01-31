DTK Eş başkanı Leyla Güven tutuklandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR\'da 9 gün önce gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında 22 Ocak günü evinin önünde gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün savcılığa sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndaki işlemleri tamamlanan Güven, daha sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimi tarafından sorgusu yapılan Leyla Güven, \'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.