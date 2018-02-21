DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 31,5 yıla kadar hapis istemi

Afrin operasyonu hakkındaki açıklama ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Güven için, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “terör örgütü propagandası yapma” ve “Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet etme” suçlamalarıyla 31,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Leyla Güven, 22 Ocak’ta gözaltına alınmış, 31 Ocak’ta tutuklamıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, DTK’nin "Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğu" iddia edildi. Güven’in 6 Ağustos 2016 tarihinde, DTK Genel Kurul toplantısındaki konuşmasında "PKK’nin eylemlerinden övgü ile bahsettiğini, bu eylemleri 'direniş' olarak gördüğü" savunuldu.