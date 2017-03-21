DTK Eş Başkanı Leyla Güven Diyarbakır'da konuştu: Barzani kirli ittifaktan dönmeli

Newroz’da yüzbinleri selamlayan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, Diyarbakır Newrozu'nda konuştu. Kürt kadınlarını verdiği direnişe dikkat çekerek, "Rahşanlar gibi Sêvêler gibi direneceğiz. 2018 Newrozu’nda Sayın Abdullah Öcalan’ın aramızda olmasını umut ediyoruz” dedi. Kuzey Suriye ve Irak'taki son gelişmelere de değinen Güven, "AKP ve KDP arasında oluşturulan kirli ittifakı asla kabul etmeyeceğiz. Barzani’ye çağrı yapıyoruz. Yol yakınken kardeş kanı dökmekten geri dön. Şengal’de yaşan olaylardan utan ve geri adım at diyoruz" diye konuştu.

"Kadınlar direnişin öncülüğünü yapıyor"

Yaklaşık olarak 200 bin kişinin katıldığı Newroz’un açılış konuşmasını Tertip Komitesi’nden Ruken Akça yaptı. Ruken, "Kürdistan’ın direnen 4 parçasına selam gönderiyorum" diyerek başladı. "Mazlum Doğanlarla başlayan Newroz direnişinin milyonlarla görkemliliğini sürdürdüğünü" dile getiren Ruken, "Kadınlar direnişin öncülüğünü yapıyor. Karanlıkları aydınlatan da kadınlar olacaktır" dedi. Ruken’in ardından Denbejên Botan ve Koma Jinên Amed sahne aldı. Ardından DTK Eşbaşkanı Leyla Güven konuştu.

"Rahşanlar gibi direneceğiz"

"Sur ruhuyla halkımızı selamlıyorum" diye başlayan DTK Eş Başkanı Leyla Güven, "Newroz’un direnişin ruhu olduğunu" kaydetti. "Berivanların, Rahşanların bedenini ateşe veren kadınların direnişiyle bugünlere geldiklerini" savunan Güven, kadın direnişinin tüm alanlara yayıldığını söyledi. Newroz kutlamaları için çok değerli insanları kaybettiklerini vurgulayan Leyla, "bugün katliamcı zihniyetin eksiksiz devam ettiğini" ileri sürdü. "Kürt halkının iktidarların politikaları karşısında boyun eğmediğine" vurgu yapan Leyla, "Rahşan, Sêvê, Fatma ve Mehmet Tunçlar gibi direnmeye devam edeceğiz" dedi.

"AKP halkların umuduna ket vurdu"

Tutuklu kadın siyasetçileri hatırlatan Güven, "Sebahat Tuncel, Ayla Akat, Gültan Kışanak ve Figen Yüksekdağ’ın Newroz ruhuyla tüm halkın Newrozunu kutluyorum" dedi. 2018 Newroz’unda PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın halkın arasında olmasını umut ettiklerin dile getiren Leyla, şunları söyledi: "Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte direniş ve mücadele birlikte yürüyor. İktidarın kirli zihniyeti halkların birlikteliği ve ittifakına izin vermemiştir. Dersim’den Roboski’ye yaşanan katliamları asla kabul etmeyeceğiz. AKP hükümeti yoldaşlarımızı canlı canlı bodrumlarda yaktı. Her şeye rağmen AKP halkın direnişini hesaba katmadı ve kaybetti. Demokratik bir çözüm için 2013 Newrozu’nda Sayın Öcalan’ın mesajı okundu. O mesaj tüm halkların umudu oldu ancak AKP halkların umuduna ket vurdu."

"Barzani kirli ittifaktan dönmelidir"

Rojava’da kadınların büyük bir direnişle IŞİD'i alt ettiğine değinen Güven, Rojava’da hayata geçirilmek istenen politikaya karşı direnişin büyüdüğünü dile getirdi. "Ortadoğu’da son süreçte kan akıtıldığını" dile götüren Güven, Kürt sorunun çözüme kavuşmadığı süre içerisinde savaşların devam edeceğini söyledi. "Rojava’da halkların hayata geçirmek istediği sisteme izin verilmediğini" aktaran Güven, "Rojava sisteminin tüm dünyaya örnek olduğunu" dile getirdi. "Kürtler olarak statüsüzlüğü kabul etmediklerini" söyleyen Güven, "Ya özgürlük ya özgürlük” dedi. Güven, "Bizler birlikteliği ve ittifakı getireceğiz. Tüm dünya Kürtlerin öncülüğünde yeşerecek barışa tanık olacaktır. AKP Kürtlerin katliamı üzerinden ittifaklar gerçekleştirmektedir. 3 hilal operasyonları adı altında katliam yapılıyor. Yüzlerce operasyonun sahipleri nerede? Sizler Kürt halkını ve direnişini bitiremeyeceksiniz. AKP ve KDP arasında oluşturulan kirli ittifakı asla kabul etmeyeceğiz. Barzani’ye çağrı yapıyoruz. Yol yakınken kardeş kanı dökmekten geri dön. Şengal’de yaşan olaylardan utan ve geri adım at diyoruz” diye konuştu.

Leyla Newroz ruhuyla referanduma gideceklerine vurgu yaparak, “Halkların başına bela olan AKP’den mutlaka kurtulacağız. Mutlaka kazanacağız” dedi.

Leyla’nın ardından HDP Grup Başkanvekilleri Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın mesajı okundu.