-DTCF'DE YUMURTALI PROTESTO GERÇEKLEŞMEDİ ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - TEMA Vakfı tarafından Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde düzenlenen toplantı öğrencilerin protestosuna sahne oldu. Toplantı öncesi, konferans salonunun girişinde ellerinde yumurta ile bekleyen öğrenciler, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in söz konusu organizasyona katılmayacağını öğrendikten sonra protesto gösterisini başlattı. Bir kız öğrenci, elindeki yumurtayı göstererek yaptığı açıklamada, ''Hiçbir AK Parti'li bakan şemsiyesiz ve korumasız buraya giremez. Buraya gelirse bu yumurtanın tadına bakacak AK Parti'nin yakasını bırakmayacağız. Pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle yapacağı buluşmaya da bu yumurtalarla gideceğiz'' dedi. Daha sonra ellerindeki yumurtaları havaya kaldıran öğrenciler, ''üniversiteler bizim, üniversiteler bizimle özgürleşecek. AK Parti'ye bırakma, üniversiteye sahip çık'' şeklinde ve hükümet aleyhine sloganlar attılar. Protesto gösterisinden sonra salona girmek isteyen öğrenciler, üniversite güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Öğrenciler, slogan atarak protestolarını bir süre daha sürdürdüler.