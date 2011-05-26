-DTCF'DE ARBEDE ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde (DTCF) arkadaşlarının karşıt görüşlü öğrenciler tarafından bıçaklandığını öne süren grup ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. DTCF'nin önünde toplanan bir grup öğrenci, arkadaşları Haydar İlkay Çelik'in karşıt görüşlü 4 öğrenci tarafından 22 Mayıs gecesi bıçaklandığını ileri sürerek protestoda bulundu. Fakültenin önünde yapılan basın açıklamasında, zanlıların polis merkezinden salıverildiği ve fakülte yönetiminin bazı öğrencilerin bıçakla okula girmesine sessiz kaldığı ileri sürüldü. Açıklamadan sonra, yaralanan Çelik'in annesi ile babası dekanla görüşmek istedi. Dekanın şehir dışında olduğunu belirten özel güvenlik görevlileri ile grup arasında arbede yaşandı.Öğrencilerle güvenlik görevlilerinin kavgası fakülte binasında devam etti. Sivil polislerin araya girmesiyle kavga sona erdirildi.