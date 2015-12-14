DSP’nin yeni genel başkanı belli oldu

Demokratik Sol Parti’nin olağanüstü kurultayında yeni genel başkanlığa Önder Aksakal seçildi. Kurultayda Aksakal ile birlikte Emrah Konuralp ve Zeki Sezer de genel başkanlığa aday oldu.

CNN Türk’ün haberine göre genel başkanlık seçiminin ilk turunda kayıtlı 636 delegeden 393'ü oy kullandı. Bu turda 2 oy geçersiz sayılırken, Önder Aksakal 235, Emrah Konuralp 95 ve Zeki Sezer ise 61 oy aldı. Bu turda adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğa ulaşamadı.

Birinci tur oylamasının sonuçlarının açıklanmasının ardından eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer adaylıktan çekildiğine ilişkin dilekçesini Divan'a iletti.

İkinci tur oylamaya 372 delege katıldı. Yine 2 oyun geçersiz sayıldığı bu turda Önder Aksakal 250, Emrah Konuralp ise 120 delegenin oyunu aldı.

Üçüncü tur oylamada 357 delege oy kullanırken, bunların 356'sı geçerli sayıldı. Son turda Emrah Konuralp 109 delegenin oyunu alabilirken, 247 oy alan Önder Aksakal DSP'nin yeni Genel Başkanı seçildi.

Olağanüstü kurultayın sonunda delegelere teşekkür konuşması yapan Aksakal, 2016 yılının DSP'nin ve demokratik solcuların olacağını söyledi.