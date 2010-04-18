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DSP'den Anayasa'ya koşullu destek

DSP Genel Başkanı Masum Türker, Anayasa değişikliğiyle ilgili Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, anayasaya koşullu destek vereceklerini belirterek, ''Birinci koşul, baraj yüzde 5'e düşürülecek. İkinci koşul ise siyasal diyalog içinde uzlaşma yapılacak'' dedi.


DSP Diyarbakır İl Başkanlığının Olağan İl Kongresi, Miryıldız Konferans Salonunda yapıldı. İl Başkanı Ali Artun'un tek aday olarak girdiği kongreye katılan Türker, yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırıları kınadıklarını söyledi.


Yalnız bölge için değil, Türkiye için ifade ve örgütlenme özgürlüğünün serbest bırakılmasından yana olmayan bir iktidarın asla o ülkede demokratikleşmeden söz edemeyeceğini, bölgede insanların kendi dilleriyle ifade etmelerine izin verilmesi gerektiğini belirten Türker, DSP olarak Türkiye'de demokratikleşmenin seçim kanunlarından, siyasi partiler kanununda ve anayasada aynı anda yapılacak değişikle gerçekleşeceğine inandıklarını kaydetti.


Anayasa değişikliği teklifine de değinen DSP Genel Başkanı Türker, destek için koşulları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:


''Birinci koşul, baraj yüzde 5'e düşürülecek. İkinci koşul ise siyasal diyalog içinde uzlaşma yapılacak. Biz anayasaya iki koşul ile destek veririz. Birinci koşulumuz barajın mutlaka düşürülmesidir. Baraj düşürülürse bile anayasa maddeleri bizim uzlaşacağımız madde değilse, biz onun içinde yer almayız. Bizim düşüncemiz doğru yanlış, şu anda eğer söz söyleme, irade beyan etme, oy verme hakkımız varsa bizim arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda milletvekillerimizin görüşü bu yöndedir.''

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