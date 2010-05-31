DSP'de kurultaya doğru

T24-



Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultayda 1100 delege, genel başkan ve Parti Meclisi'nin (PM) 60 üyesini belirlemek için oy kullanacak.





Tüzük gereği genel başkan seçimi için delege sayısının yarıdan bir fazlası yeterli oluyor.

Kurultayda bazı tüzük maddelerinde de değişiklik yapılması bekleniyor. Tüzüğün, parti üyeliği ile kadın ve gençlik kollarına ilişkin maddelerinde yeni düzenlemelerin öngörüldüğü kurultayda, Başkanlık Kurulu da genişletilecek.