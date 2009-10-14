DSP'de 27 milyon TL kavgası!

DSP Parti Meclisi Üyesi Sait Kekeç, Zeki Sezer’in genel başkanlığı döneminde görev yapan Başkanlık Kurulu üyeleri hakkında “fahiş fiyatla eşantiyon alımı ve bu alımda usulsüzlük” yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunda, seçime girmeyen DSP’nin seçim yılı içinde 27 milyon lira harcadığı belirtildi. Vatan gazetesinin haberine göre, Kekeç, yaptığı suç duyurusunda, Parti Meclisi tarafından 2007 yılında eşantiyon alımı ile ilgili sözleşme ve harcamaların incelenmesi konusunda yetkilendirildiğini hatırlattı. Kekeç, “Bu yetkiye dayanarak yaptığım incelemelerde tespit ettiğim durumlara göre düzenlediğim raporu, genel başkan dahil tüm parti meclisi üyelerine gönderdim. Ancak genel merkez yönetimi parti zararının tanzimi ve ilgililer hakkında disiplin yönünden bir işlem yapmadığı gibi, Parti Meclisi’nde de görüşülmesini engelledi” dedi.



Suç duyurusunda, yetkili merci kararı olmadan fahiş fiyatla 20 milyon liralık mal (eşantiyon) alımı yapıldığı, sözleşme yapılmadan önce herhangi bir ilan, duyuru, piyasa araştırması, ihale ve teknik şartname hazırlanmadığı, sözleşmenin sadece iki firma ile yapıldığına dikkat çekildi. Bu alımların yasal mercilerin kararına dayanmadığı için yasal dayanaktan yoksun yapıldığı belirtildi. Suç duyurusunda, 2007 yılında 10 milyon tükenmez kalem, 5 milyon çakmak, 5 milyon bayrak yaptırılacağına dair herhangi bir karar, ilan veya bu işi yapan firmalara herhangi bir yazı bulunmadığına dikkat çekildi.