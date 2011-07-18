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DSP YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 14:18

-DSP YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Demokratik Sol Parti (DSP) eski Parti Meclisi Üyesi avukat Sait Kekeç, fahiş fiyatla eşantiyon malzemesi alınarak, partinin zarara uğratıldığı iddiasıyla DSP Genel Başkanı Masum Türker ve eski Genel Başkan Zeki Sezer'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kekeç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, parti meclisi kararı ile 2007 yılına ait eşantiyon alımları ile ilgili sözleşme ve harcamaların incelenmesiyle yetkilendirildiğini anımsattı. Bu yetkiye dayanarak yaptığı incelemede tespit ettiği durumlara göre düzenlediği raporu, genel başkan dahil tüm parti meclisi üyelerine gönderdiğini aktaran Kekeç, ancak genel merkez yönetiminin, parti zararının tazmini ve ilgililer hakkında disiplin yönünden herhangi bir işlem yapmadığı gibi, parti meclisinde de görüşülmesinin engellendiğini savundu. Yetkili mercinin kararı olmadan, fahiş fiyatla 20 milyon liralık eşantiyon malzemesi alım sözleşmesi yapıldığını ileri süren Kekeç, sözleşme yapılmadan önce herhangi bir ilan duyurusu ve fiyat araştırması yapılmadığını, ihale ve teknik şartname hazırlanıp ihale açılmadan, sadece ilişki kurulmuş iki firma ile sözleşme yapıldığını iddia etti. Yasal mercinin kararına dayanmadığı için yasal dayanaktan yoksun bu sözleşmeye dayalı olarak ödeme yapılması için karar alındığını ve belgelerin imzalandığını savunan Kekeç, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullanıldığını ve kanuni defterlere gider olarak kaydedildiğini, yeminli mali müşavirin de yasasına göre inceleme yapmadığını ileri sürdü. Kekeç, söz konusu nedenlerle DSP Genel Başkanı Masum Türker ve eski Genel Başkan Zeki Sezer'in de aralarında bulunduğu 14 kişinin cezalandırılmalarını talep etti.

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