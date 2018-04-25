DSP, seçim listesine itiraz etti, Başbakan Yıldırım'dan yardım istedi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 Haziran’da yapılacak seçimlere girecek partiler arasında yer vermediği Demokratik Sol Parti (DSP), seçim listesine itiraz etti. DSP lideri, Başbakan Binali Yıldırım'a yaşananları iletti, yardım istedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’nin açılış yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile sohbet etti. Görüşmenin ardından Aksakal, “Siyasi partilerin seçimlere katılmasına ilişkin bazı atraksiyonlar yaşanıyor. Bu yaşanan süreçle ilgili düşüncelerimi aktardım kendisine” dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre DSP olarak seçimlere girme haklarının olduğunu savunan Aksakal, “Buna rağmen listede yer almadık. Bu konuda eleştirilerimizi dile getirdik. O da şaşırdı. ‘Nasıl olur böyle bir şey’ dedi. Biz Yüksek Seçim Kurulu’na itirazımızı yaptık” ifadelerini kullandı. YSK’ye itiraz ettiklerini anımsatan Önder Aksakal, “YSK da gerekli incelemeleri yapıp makul noktada bir cevap verecek. Örgütlenme veya diğer kriterler konusunda bir sıkıntımız yok” diye konuştu.