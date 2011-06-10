DSP milletvekili adayı kırsalda ölü bulundu

T24 - DSP Bitlis 2'nci sıra milletvekili adayı Bedri Aydın, Hizan ilçesinin Kolludere beldesi yakınındaki kırsal alanda ölü bulundu.



Hizan ilçe merkezinde ikamet eden ve iki gündür kendisinden haber alınamayan, DSP Bitlis 2'nci sıra milletvekili adayı, 33 yaşındaki Bedri Aydın'ın cesedi, dağda koyunlarını otlatan bir çoban tarafından bulundu.



Çobanın, dağda üzeri çalı çırpıyla kapatılmış cesedi görürce, 112 ekiplerine ve jandarmaya haber verdiği öğrenildi.



Aydın'ın otomobilinin ise Hizan Kolludere karayolunun 20'nci kilometresinde, öldürüldüğü yerin yakınlarında park halinde olduğu belirlendi.



Olay yerinde kaleşnikof marka silaha ait mermiler bulunduğu öğrenildi.



Aydın'ın ölümü üzerine Hizan Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. İlçe Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli, Hizan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Demirel de olay yerine giderek bilgi aldı.



Öte yandan olayı duyan çok sayıda vatandaş da Aydın'ın öldürüldüğü alana gitti.





