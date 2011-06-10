T24 LogoT24 Logo
Gündem

DSP milletvekili adayı kırsalda ölü bulundu

DSP Bitlis 2'nci sıra milletvekili adayı Bedri Aydın, Hizan ilçesinin Kolludere beldesi yakınındaki kırsal alanda ölü bulundu.

10 Haziran 2011 03:00

T24 - DSP Bitlis 2'nci sıra milletvekili adayı Bedri Aydın, Hizan ilçesinin Kolludere beldesi yakınındaki kırsal alanda ölü bulundu. 

Hizan ilçe merkezinde ikamet eden ve iki gündür kendisinden haber alınamayan, DSP Bitlis 2'nci sıra milletvekili adayı, 33 yaşındaki Bedri Aydın'ın cesedi, dağda koyunlarını otlatan bir çoban tarafından bulundu. 

Çobanın, dağda üzeri çalı çırpıyla kapatılmış cesedi görürce, 112 ekiplerine ve jandarmaya haber verdiği öğrenildi. 

Aydın'ın otomobilinin ise Hizan Kolludere karayolunun 20'nci kilometresinde, öldürüldüğü yerin yakınlarında park halinde olduğu belirlendi. 

Olay yerinde kaleşnikof marka silaha ait mermiler bulunduğu öğrenildi.  

Aydın'ın ölümü üzerine Hizan Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. İlçe Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli, Hizan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Demirel de olay yerine giderek bilgi aldı. 

Öte yandan olayı duyan çok sayıda vatandaş da Aydın'ın öldürüldüğü alana gitti. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24