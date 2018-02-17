DSP Lideri Aksakal: TSK, engin deneyim ve gücüyle bir mücadelenin içerisinde

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, \"Türk Silahlı Kuvvetleri, engin deneyim ve gücüyle bir mücadelenin içerisindedir. Bu uğurda gereken ne varsa elbette yapılacaktır, yapılmalıdır. Ancak bu mücadele, kadim Türk devletinin asli unsurlarının iradesi tahtında yürümekteyken, bunu kendisine malzeme yapmaya kalkanlar da aynı iradeyi karşılarında bulacaklarını bilmelidir\" dedi.

DSP\'nin 2018 yılının ilk parti meclisi toplantısı, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi\'ndeki bir otelde yapıldı. Toplantı, Genel Başkan Önder Aksakal\'ın ülke sorunları ve önerilerinin yer aldığı basın açıklamasıyla başladı. Aksakal, Türkiye\'nin zor bir dönemden geçtiğini, belki de cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek, \"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızın birliği ve bütünlüğü üzerine oynanan stratejilerin gereği olarak ve buna karşı durmak için çok önemli bir görevi ifa ediyor. Bu süreçte kahraman askerlerimiz mücadele içerisinde. Zaman zaman şehitlerimiz oluyor\" dedi ve katılımcıları Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Ecevit ve şehitler için saygı duruşuna davet etti.

\'GEREKEN NE VARSA ELBETTE YAPILACAKTIR\'

Geçmişte Türk\'ün gücünü sınamanın önemli bedellerini yaşayanların bir unutkanlığın pençesine düştüklerini üzülerek izlediklerini aktaran Aksakal, \"Yakın tarihimizde Kıbrıs\'ta, Ege\'de, haşhaş yasağında ortaya koyduğumuz irade, Çanakkale\'de, Sakarya\'da, Dumlupınar\'da, Aydın\'da ortaya koyduğumuz milli inancın, vatan sevgisinin devamıdır. Devletimiz, milletin birliği ve vatanın bütünlüğüne yönelik saldırıların karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri, engin deneyim ve gücüyle bir mücadelenin içerisindedir. Bu uğurda gereken ne varsa, elbette yapılacaktır, yapılmalıdır. Ancak şu kadarını ifade etmek isterim ki; bu mücadele kadim Türk devletinin asli unsurlarının iradesi tahtında yürümekteyken, bunu kendisine malzeme yapmaya kalkanlar da aynı iradeyi karşılarında bulacaklarını bilmelidir\" diye konuştu.

\'DÜNYANIN VE TÜRKİYE\'NİN GERÇEKLERİYLE YÜZLEŞİLMELİDİR\'

Türkiye\'ye gelen ABD\'li bakanların ziyaretleri sonrasında ortaya çıkan manzaranın Türk milletini tatmin etmediğini, aksine hayal kırıklığı yaşattığını kaydeden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, şöyle konuştu:

\"Müstemleke (sömürge) valisi edasıyla Türkiye\'ye gelen Amerikan dışişleri bakanı, güneyimizde besledikleri terör yapılanması ve bu bölgedeki varlık sebeplerine ilişkin Türkiye\'nin beklentilerine uygun hareket edecekleri konusunda bir güvence vermediği gibi, PKK\'nın sözde Kürt devleti oluşturması yolundaki çalışmalarına yönelik katkılarını ve kararlılıklarını bir kez daha açık açık teyit etmiş, maalesef karşısındaki Türk muhatapları süt dökmüş kedi misali her zamanki içeriksiz, hamasi açıklamalarına bir yenisini eklemişlerdir. Yani kısacası yine anlaşmışlardır. Biz şaşırdık mı, elbette hayır. Ancak böyle devam edilemez. Çözüm yolu bellidir. AKP iktidarı artık bu sorunun üstesinden tek başına gelemez. Bu anlaşılmıştır. Bu durumda yapılacak şey bellidir, hayal dünyasından kurtulup, dünyanın ve Türkiye\'nin gerçekleriyle yüzleşilmelidir.\"

ÇOCUK İSTİSMARI VE KADINA ŞİDDET

Gazetecilerin çocuk istismarı ve kadına şiddete yönelik düşüncelerini sorduğu Önder Aksakal, şunları söyledi:

\"Çocuk istismarı, kadına şiddet, toplumda insanların birbirine karşı sevgisizlik göstergeleri, toplumun ekonomik gelişmişlikleriyle orantılıdır. Bir toplum ne kadar aç ve sefil, eğitimsiz yaşıyorsa, bu olaylar üst seviyelere çıkıyor. Bu hadiselerin üzücü tarafı, ahlaki ve inanç değerlerini ön planda tuttuklarını iddia ederek dini siyasete alet eden iktidarın kendi dönemlerinde daha çok yaşanıyor olması. Mutlaka ekonominin düzeltilmesi gerekiyor. Bu sayede toplumun huzurlu ortama taşınması sonucu bu olaylar son bulacaktır. Devletimize önemli işler düşüyor. Hamaset siyasetini bırakması gerekiyor. Sadece çocuk istismarları değil kadına şiddet de aşırı derecede yoğunlaşmış durumda. Geçmişte ekonominin bozuk olduğu iddiasıyla 57\'nci hükümet Başbakanı Bülent Ecevit\'in önünde yazar kasa fırlattıranlar ve hükümetin dağılmasına sebep olanlar, bugün insanların kendilerini bu uğurda yakmasını görmezden gelmektedir.\"

FOTOĞRAFLI