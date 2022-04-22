DSP itiraz etmişti: AYM, SES Partisi’nin logosu hakkında kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, DSP'nin itirazı üzerine kurucuları arasında Ayhan Bilgen'in de bulunduğu Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SES Partisi) logosunun iptaline karar verdi.

Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi (SES Parti) parti logosu olarak ağzında zeytin dalı taşıyan güvercin figürünü kullanmıştı. Ancak Demokratik Sol Parti (DSP) güvercin sembolünün kendilerine ait olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.

Gazeteci Alican Uludağ Twitter hesabından AYM'nin DSP'nin itirazı üzerine Ayhan Bilgen'in kurduğu SES Partisi'nin ambleminin iptaline karar verdiğini duyurdu.

Başkanlığını eski HDP'li Ayhan Bilgen'in yaptığı SES Partisi, 31 Mart’ta İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini sunmuştu.