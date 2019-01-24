"DSP İstanbul'da en az 14 ilçede CHP'li isimlerle seçime girecek"

Sözcü yazarı Can Ataklı, CHP'li bir dostunun kendisine eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün seçime DSP'den gireceğini söylediğini aktardı. Ataklı ayrıca, kaynağının kendisine “Sen zannediyor musun bu iş sadece Sarıgül'le sınırlı kalacak. İstanbul'da en az 14 ilçede DSP çok bilindik, CHP'li isimlerle seçime girecek" dediğini yazdı.

Ataklı'nın "DSP formülü devreye giriyor" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Birkaç gün oluyor.

CHP'nin çok içinden bir dostum aradı.

Hem öfkeli hem de kırgın olduğunu söyledi.

Bana değil tabii, çok sevdiği partisine kızıyordu,

“Kesin kazanacağımız yerlerde bile aday açıklamıyorlar. Bunun sonucu millet sadığa gitmeyecek haberleri yok” dedikten sonra nefeslendi.

“Ama” dedi “Öyle bir şey geliyor ki, altından kalkamayacaklar.”

Doğal olarak “nedir?” diye sordum.

“Mustafa Sarıgül” diye söze girdi “Artık aday yapılmayacağını anladı, Şişli'den DSP adayı olacak” dedi sonra da.

Ben de “CHP aday yapmazsa, ki ben de yapmayacağına inanıyorum, Sarıgül'ün yine de aday olacağı söyleniyor ama DSP olur mu onu bilemem” cevabını verdim ve ekledim “İyi de bu durumda CHP'nin altından kalkamayacağı ne ki?”

CHP'li dostum güldü; “Sen zannediyor musun bu iş sadece Sarıgül'le sınırlı kalacak. İstanbul'da en az 14 ilçede DSP çok bilindik, CHP'li isimlerle seçime girecek. Ayrıca CHP'nin ittifak yaptığı birçok yerde de yine CHP'nin tanınmış isimleri DSP'den aday olacak.”

Bunu birkaç yerde anlattım ben de.

Dedim ki “Durum böyle böyle böyleymiş. Eğer CHP biraz daha ağırdan alırsa bu formül devreye girecekmiş.”

Bunları söylediğim kişiler “Tutar mı?” diye sordular elbette.

Bu kadarını bilecek durumda değilim. Ama CHP'ye olan öfke nedeniyle çok sayıda seçmen, oyunu DSP'ye yöneltebilir.

Bu da CHP'nin birçok yerde kaybetmesi anlamına gelir.

Bu sayede AKP belki de kazanmayı asla düşünmediği yerlerde bile seçim kazanabilir.

Ama bu formülle en önemli yer olan İstanbul AKP'ye hediye edilmiş olur.

Gelelim düne.

Mustafa Sarıgül dün öğle saatlerinde CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Hayli uzun bir gerekçe eklemiş istifa kararına.

Sonuçta Şişli'ye aday olacağını söylüyor ama bunun nasıl olacağına da Şişli halkının karar vereceğini ekliyor.

Sarıgül elbette bağımsız aday da olabilir. Ama belediye meclisine de ihtiyacı var. Bağımsız aday liste yapamayacağı için seçilse bile belediye meclisinde gücü olmaz.

Bu nedenle bana göre yüzde 99 DSP adayı olarak karşımıza çıkacaktır.

Aynı anda CHP'nin genellikle kazanmakta olduğu tüm ilçelerden de DSP aday gösterecektir mutlaka.

Bu atak seçim sonuçlarında ciddi değişimlere neden olacaktır.

Kimse “Millet AKP'den bıktı, bu tezgah tutmaz” demesin sakın.

CHP'ye yönelik ciddi bir öfke var.

Oy kullanmamaya karar verenler DSP'ye yönelebilir.

Ama daha mantıklısı Sarıgül, “İlçelerde DSP, büyükşehirde CHP” sloganını atar ortaya ve hayli de taraftar toplar.

CHP seçmeni ,“Genel Merkez'e ders vermeye” kalkarsa sonuç ağır bir hüsran olur, şimdiden söyleyeyim.

Bu durumda zaten bütün gücüyle seçimi önceden kazanmaya göre programlayan Erdoğan çok rahatlar.

Hatta öyle ki “DSP projesini yaptıran Erdoğan'mış” bile diyebilirim.