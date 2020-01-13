DSP'den Erdoğan'a liderler zirvesi çağrısı

Demokratik Sol Parti, (DSP) ‘Adalet, Ahlâk, Asalet’ temasıyla 15 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiği 11’inci Olağan Kurultayı sonrası ilk toplantısını yaptı. DSP Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda ‘DSP Başkanlık Kurulu Bildirisi’ başlığında 12 madde yayınlandı. Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a liderler zirvesi yapılması çağrısında bulunuldu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Bildiride, “Bu sebeplerden ötürü başta iktidar partisi olmak üzere, siyasi ve ekonomik sistemin tükenişinde aynı derecede sorumluluk sahibi olan parlamentodaki partilerin tümünde bir çözülme ve ayrışma süreci başlamıştır. Bölgemizde yaşanan dış politika stratejilerinin isabetsizliği Türkiye’yi uluslararası camiada zor duruma düşmesine sebep olmuştur. Son olarak Libya ile yapılan anlaşma ve bu çerçevede elde edilecek hak ve menfaatlerin korunması konusundaki girişimleri beslemek ve güvence altına almak için dış politikada da Ulusal çıkarlarımız temelinde Suriye ve Mısır devletleriyle ilişkilerin acilen düzeltilmesi zorunluluğu vardır” denildi.

Erdoğan’a çağrı

Kanal İstanbul benzeri, halkın önceliklerine uygun olmayan gereksiz ve zamansız büyük maliyetli projeler yerine, üretimi ve istihdamı hareketlendirecek ayakları yere basan yatırımlarla toparlanma süreci başlatılması gerektiği belirtilen bildiride Erdoğan’a liderler zirvesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “DSP Başkanlık Kurulu olarak Sayın Cumhurbaşkanı’na seçimlere katılma yeterliliğine haiz tüm siyasi partilerin genel başkanlarının katılacağı bir Zirve Toplantısı gerçekleştirerek Türk Milletine ve Dünya’ya güçlü bir beraberlik mesajı verilmesini acilen öneriyoruz” denildi.

DSP ayrıca mevcut olumsuzluklar nedeniyle yeni yatırımlar ve ilave istihdamlar için tereddüt yaşayan özel sektörü cesaretlendirecek ve ekonomideki yapısal sorunların çözümüne yönelik hazırladığı kapsamlı bir program çalışmasını kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.