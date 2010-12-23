-DSÖ: '''SİGARA FİYATI ARTIRILSIN'' ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başekonomisti ve Tütünle Mücadele Genel Müdürlüğü Ekonomi Koordinatörü Ayda Yürekli, sigara fiyatlarının tütün tüketiminin azaltılmasında bütün önlemlerden daha etkili olduğunu söyledi. Türkiye'deki sigara fiyatlarının Avrupa'daki gelişmekte olan ülkeler düzeyinde olduğuna dikkati çeken Yürekli, ''Oysa biz Avrupa'da Estonya, Letonya, Kıbrıs gibi ülkelerden daha gelişmiş bir ülkeyiz, fiyatlar daha da artırılabilir'' dedi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan ''Türkiye'de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi'' raporu, Sheraton Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan DSÖ Başekonomisti Ayda Yürekli, ''sigarada verginin artırılmasının kaçakçılığın artmasına neden olacağı'' söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek, burada Maliye Bakanlığının çalışma kapasitesinin çok önemli olduğunu söyledi. DSÖ'nün tütünün vergilendirilmesi ve sigara konusunda Maliye Bakanlığı ile çok sıkı çalışmalarının bulunduğunu ve Maliye Bakanlığının bu konuda çok başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Yürekli, bu başarılı uygulamalar hakkında bilgi almak üzere Maliye Bakanlığını ziyaret ettiğini bildirdi. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de yetişkinlerin 3'de 1'inin, erkeklerin yüzde 48'inin, kadınların ise yüzde 15'inin sigara kullandığını ve bu oranların giderek arttığını belirten Yürekli, sigara içme oranı açısından Türkiye'nin 14 ülke arasında erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci durumda olduğunu açıkladı. Her yıl tütün ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle Türkiye'de 50 bin kişinin öldüğüne işaret eden Yürekli, tütün ürünlerinin tüketimine yönelik bir müdahalede bulunulmazsa 2050'de tütün ile bağlantılı hastalıklar nedeniyle ölecek insan sayısının yıllık 276 bine çıkacağına dikkati çekti. Yürekli ayrıca, 6,4 milyon gencin tütün ürünlerine başlayacağını ve bunlardan 2,5 milyonunun hastalıklar nedeniyle zamanından önce öleceğini öngördüklerini de bildirdi. Tütün kullanımını azaltmak için en etkili yolun vergi artışlarıyla tütünün fiyatlarını artırmak olduğunu vurgulayan Yürekli, yüksek fiyatların gençleri sigaraya başlamaktan vazgeçirdiğini ve insanları sigarayı bırakmaya teşvik ettiğini belirtti. Türkiye'de 2010 Ocak ayı itibariyle kıymet esasına göre alınan verginin, bir paket sigaranın perakende fiyatının yüzde 63'ünü oluşturduğunu hatırlatan Yürekli, şöyle konuştu: ''Tütün tüketimi vergisi ortalama olarak perakende fiyatının yüzde 63,4'ünü oluşturmaktadır. Toplam vergi KDV dahil ortalama olarak perakende fiyatının yüzde 78,7'sini oluşturmaktadır. Perakende fiyatının yüzdesi olarak Türkiye'deki tütün vergisi, minimum AB standartlarını karşılamaktadır ancak Türkiye'deki ortalama perakende sigara fiyatı yüksek gelirli AB ülkelerindeki ortalama fiyattan daha düşüktür. Düşük fiyatlar düşük vergi geliri demektir. Türkiye'deki sigara tüketimi kaynaklı vergi geliri AB'de sigara tüketen ülkeler içinde en düşükler arasındadır. Türkiye'de sigara fiyatları gelişmekte olan ülkeler düzeyinde, ancak biz Avrupa'da gelişmiş bir ülkeyiz fiyatlar daha da artırılabilir.''