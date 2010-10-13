-DSÖ'DEN VEREMLE MÜCADELE PLANI JOHANNESBURG (A.A) - 13.10.2010 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yılda yaklaşık 2 milyon kişinin ölümüne neden olan ancak erken teşhisle tedavi edilebilen veremle (tüberküloz) mücadele için beş yıllık yeni bir plan hazırladı. BM'ye bağlı DSÖ'nün "Küresel Tüberkülozu 2011-2015'de Durdurma Planı" uyarınca hastalıkla daha başarılı tahliller, teşhis ve ilaç kombinasyonuyla mücadele öngörülüyor. Daha fazla tahlil laboratuvarları, araştırma projeleri ve tedavi için ilaç dağıtımını kapsayan plan, yaklaşık 47 milyar dolara mal olacak. DSÖ yetkilileri, verem hastalığıyla hızla mücadele edilmemesi durumunda tedavi edilebilir hastalıktan 2015 yılına kadar yaklaşık 10 milyon kişinin hayatını kaybedeceğini belirtti. Erken teşhisi ve anti-mikrobiyal ilaçlarla çoğu vakası tedavi edilebilen, çok eski bir hastalık olan verem bütün ülkelerde görülebiliyor. Çoğu vakaların Asya ve Afrika'da görüldüğü verem, düşük ve orta gelirli ülkelerde sekizinci ölüm nedeni olarak belirleniyor. DSÖ de maddi kaynağın yarısını yüksek gelirli ülkelerden almak istediği programın tam olarak uygulanması durumunda, yaklaşık 5 milyon kişinin ölümünün önlenebileceğini belirtiyor ve 2015'e kadar tedavide yüzde 90 başarı elde etmeyi, bütün verem hastalarına HIV testi yapılmasını hedefliyor. Veremin tedavisinde başarı oranı 2008-2009'da yüzde 86'ya çıkmıştı. İlaca dirençli verem vakalarının da önüne geçmeyi amaçlayan DSÖ, ilk veremle mücadele planını 2001'de hazırlamış, mücadele stratejisini 2006'da yenilemişti.