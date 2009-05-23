DSÖ'den İsrail'e ablukayı kaldır çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'den, Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı hemen kaldırmasını istedi.



DSÖ'nün yıllık toplantısının sonunda aldığı kararda, Gazze Şeridi'ndeki geçiş noktalarına uygulanan ablukanın, ilaç ve tıbbi yardımdaki büyük açığın nedeni olduğu belirtildi.



DSÖ, İsrail'den, Batı Şeria'da inşa edilen duvarı yasa dışı ilan eden Uluslararası Adalet Divanı'nın bu görüşünü hayata geçirmesini de istedi.



Filistin'e ait ambulansların güvenli geçişinin sağlanmasını ve engellenmemesini isteyen DSÖ, tıbbi personel ile uluslararası insani yardıma saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.



İsrail'den, başta çocuklar, kadınlar ve hastalar olmak üzere Filistinli tutukluların hayat koşullarının ve sağlık durumunun iyileştirilmesini isteyen DSÖ, bölgeye tıbbi yardım ve ilaçların geçişinin kolaylaştırılmasını da talep etti.



DSÖ'nün bu hafta Cenevre'de yapılan yıllık toplantısına 193 ülke katıldı.

