DSO'da Keçeci dönemi sona eriyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Sanayi Odası\'nda (DSO) 12 yıldır başkanlık görevini yürüten Müjdat Keçeci, düzenlediği basın toplantısıyla yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı.

DSO Başkanı Müjdat Keçeci, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenledi. 1300 üyeli Denizli Sanayi Odası\'nda, 2003\'te yılında başkanlığa seçilen ve 3 dönemdir bu görevi yürüten Keçeci, 13 Ekim\'de yapılacak seçimlerde, başkanlık için aday olmayacağını söyledi. Keçeci, hiçbir baskı atında kalmaksızın, gençlerin önünü açmak ve kendine daha fazla zaman ayırmak için bu kararı aldığını ifade etti. Denizli sanayisini gençlerin yönetmesi gerektiğini ifade eden Keçeci, \"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin 4 yılda bir yapılan seçimleri ekim ayında yenilenecek. Diğer odalarda da bu seçin yapılacağı gibi DSO\'da seçim yapılacak. Ben 12 sene önce başkanlığa seçildim. 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Yeni dönemde başkan adayı olmayacağım. Gençlere yer açmamız gerektiğini hep ifade ettik. Ben artık bu saatten sonra bir genç arkadaş ve genç bir ekibin Denizli sanayisini yönetmesine inanıyorum\" dedi.

\'SİYASETTE YER ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM\'

Süren projelerde, yeni yönetime yardımcı olacağını ifade eden Keçeci, \"Politika benim hiç tercihim olmadı. Ben politikaya çok yatkın birisi değilim. Politikada yer almayı düşünmüyorum. Denizli artık 3.5 milyar dolar ihracat yapıyor. Bakanı meclisi dil bilmeli, üniversite mezunu olmalı. Denizli\'ye bu yakışır. Biz bunun gayreti içerisindeyiz\" diye konuştu.



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