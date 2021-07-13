DSÖ: Zengin ülkeler üçüncü doz yerine yoksul ülkelere aşı bağışında bulunmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yetkililer, Koronavirüs aşısında hatırlatıcı dozun gerekli olduğuna ilişkin yeterli kanıt olmadığını, zengin ülkelerin üçüncü doz uygulaması yerine yoksul ülkelere aşı bağışlaması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilaç şirketlerine çağrıda bulunarak, aşı üretim kapasitelerini yoksul ülkeler için geliştirmelerini, zengin ülkelerin daha fazla doz alması için lobi yapmayı bırakmalarını söyledi. Ghebreyesus'un çağrısı Pfizer'in ABD'de üçüncü doz için acil kullanım onayı başvurusunun ardından geldi.

10 hafta süren Covid ölümlerinde düşüşün ardından ölen hasta sayısının yeniden artmaya başladığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının oluşturduğu yeni dalganın altını çizdi.