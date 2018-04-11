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Dünya
Deutsche Welle

DSÖ: Yaralılarda zehirli gaz semptomları var

Dünya Sağlık Örgütü, Duma'daki saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair işaretler olduğunu açıkladı. Örgüt, hastanelere başvuran yaklaşık 500 kişide zehirlenmeye bağlı semptomlar görüldüğünü açıkladı.

11 Nisan 2018 21:14

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair işaretler bulunduğunu açıkladı. Duma'da yaklaşık 500 kişide zehirli kimyasal maddelere bağlı semptomlar görüldüğünü bildiren DSÖ yetkilileri, saldırıyı kınayarak bölgeye yardım görevlilerinin girişinin sağlanmasını istedi.

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin ellerine ulaşan haber ve fotoğrafların "korkunç" olduğu belirtildi.

DSÖ'nün partner kuruluşlardan elde ettiği bilgilere göre, saldırıda 70’in üzerinde kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 43’ünde ağır kimyasallara ilişkin semptomlar tespit edildiğine işaret edildi. Açıklamada saldırı sonrası hastanelere başvuran yaklaşık 500 kişide de bu tipik semptomlara rastlandığı belirtildi.

DSÖ açıklamasında yoğun miktarda zehir içeren kimyasalların yol açtığı nefes darlığı ya da sinir sisteminde tahribat gibi semptomların söz konusu olduğunu vurguladı.

KSYÖ uzmanları Duma'ya gidecek

Duma'da kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.

Duma'daki muhtemel kimyasal saldırının sorumluluğunu üstlenmeyen Esad rejimi, bölgeye Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarını davet etmişti. KSYÖ'den dün yapılan açıklamada da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını araştırmak üzere Duma'ya uzman gönderileceği duyuruldu.

Suriye ordusunun kuşatması altındaki Duma, Doğu Guta’da silahlı muhalif grupların kontrolü altındaki son yerdi. Başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı ülkeleri, muhtemel saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tutuyor. Ancak Esad ve müttefiki Rusya suçlamaları kabul etmiyor.

DW,epd,Reuters/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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