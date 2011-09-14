-DSÖ: Verem Avrupa'da yayılıyor LONDRA (A.A) - 14.09.2011 - Verem hastalığının ''çoklu ilaç tedavisine dirençli'' ve ''ilaç tedavisine çok dirençli'' adları altında sınıflandırılan türlerinin Avrupa'da korku verici bir hızla yayıldığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bugün yapılan açıklamada, sağlık makamlarının pandemik haline gelen hastalığı durdurmayı başaramamaları durumunda binlerce kişinin hayatını kaybedeceği uyarısında bulunuldu. Havadan bulaşan bir hastalık olan veremi bulmak, teşhis ve tedavi etmek amacıyla yeni bir bölgesel plan çalışması başlatan DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Zsuzsuna Jakab, hastalığa kayıtsız kalınması nedeniyle veremin yeniden ortaya çıktığı uyarısında bulunarak, bu sorunla baş etmenin gelecekteki insani ve maddi boyutunun çok yüksek olacağının altını çizdi. Jakab, ''Verem bizden hiçbir zaman ayrılmayan eski bir hastalık ve büyük bir hızla gelişiyor'' diye konuştu. ''Stop TB Partnership'' adlı veremle savaş örgütünün İcra Sekreteri Lucica Ditiu da Londra'da düzenlediği basın toplantısında veremde görülen artışın ürkütücü boyutlara ulaştığını belirterek ''Bu son derece dramatik bir durum'' dedi. DSÖ ile örgüt tarafından açıklanan verilere göre çoklu ilaç tedavisine dirençli verem türlerinden en çok etkilenen 27 ülkeden 13'ü, Avrupa ile Orta Asya'daki 53 ülkeyi içine alan DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde yer alıyor. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde her yıl 80 binden fazla çoklu ilaç tedavisine dirençli verem vakasına rastlanırken, bu rakam tüm dünyada görülen vakaların beşte birini oluşturuyor. DSÖ'den yapılan açıklamada, ilaç tedavisine çok dirençli verem vakaları hakkındaysa kesin rakamlara ulaşmanın, pek çok ülkede veremin bu türlerini teşhis edecek tesislerin bulunmaması nedeniyle mümkün olmadığı, ancak 2008 yılında rapor edilen vaka sayısında 2009 yılında 6 kat artış görüldüğüne işaret edildi. Basın toplantısında, hastalığa en çok Doğu Avrupa ile Orta Asya'da rastlandığını belirten Ditiu, ancak Batı Avrupa ülkelerinde de verem ve ilaç tedavisine dirençli verem türlerinde artış görüldüğünü kaydetti. Batı Avrupa ülkeleri başkentleri arasında en çok verem vakasına rastlanan kentin yılda 3500 vakanın görüldüğü Londra olduğuna dikkati çeken Ditiu, bu vakaların yüzde ikisini, çoklu ilaç tedavisine dirençli verem türlerinin oluşturduğunu söyledi. Normal verem vakalarının tedavisinin hastaların 6 ay boyunca güçlü antibiyotik kombinasyonları almalarını gerektiren uzun ve sevimsiz bir süreç olduğunu belirten uzmanlar, bu yüzden pek çok hastanın tedavilerini doğru şekilde tamamlamadıklarını ve bunun da ilaca dirençli verem türlerinin artışında bir faktör olduğunu kaydediyor. Verem hastalığının çoklu ilaç tedavisine dirençli ve ilaç tedavisine çok dirençli türlerinin tedavisi 2 ila 3 yıl arasında değişiyor.