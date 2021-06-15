DSÖ uyardı: Covid-19, aşılardan hızlı ilerliyor; yoksul ülkelere daha fazla aşı bağışlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19), aşılardan daha hızlı hareket ettiği konusunda uyardı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, G7 ülkelerinin yoksul ülkelerle 1 milyar doz aşı paylaşma planının "yetersiz" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, G7 liderlerinin aldığı bir milyar doz Koronavirüs aşısı paylaşma planıyla ilgili konuşan DSÖ Direktörü Ghebreyesus "Bu büyük bir yardım ancak daha fazlasına ihtiyaç var, daha hızlı olmaya ihtiyaç var" dedi.

Ghebreyesus, Koronavirüs'ün küresel aşı dağıtım hızından daha hızlı hareket ettiğini söyledi ve devam etti: "Her gün 10 binden fazla insan ölüyor. İnsanların aşıya ihtiyacı var ve şimdi, gelecek sene değil" dedi.

Küresel sağlık uzmanları, 1 milyar doz taahhüdünün de yetersiz olduğunu, 11 milyardan daha fazla aşıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

G7 liderleri, hafta sonu gerçekleşen zirvede ihtiyacı olan yoksul ülkelere gelecek yıl toplam 1 milyar doz aşı sağlayacaklarını söylemişti.

Dünya genelinde zengin ülkelerde Koronavirüs aşılama programlarının hızlanmasıyla normalleşme süreçleri başlarken pek çok yoksul ülkede aşılama oranları çok düşük seviyede. Dünya Bankası verilerine göre, G7 ülkeleriyle yoksul ülkelerdeki uygulanan doz farkı 73'e 1 seviyesinde.