DSÖ, talep üzerine İtalya'nın Koronavirüs salgını başındaki hatalarına ışık tutan raporu sitesinden kaldırmakla suçlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan bir ismin talebi üzerine ülkenin Koronavirüs salgınının başında attığı yanlış adımlara ilişkin raporu sitesinden kaldırmakla suçlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, DSÖ'ye bağlı çalışan bilim insanı Francesco Zambon ve 10 meslektaşı tarafından hazırlanan ve Kuveyt tarafından fonlanan bir rapor, İtalya'nın Koronavirüs salgını başında yaşadığı ağır tabloda attığı yanlış adımlara ışık tutuyordu. Raporun amacının diğer ülkelere aynı hataları yapmamak için yol göstermek olduğu belirtildi.

102 sayfalık "Beklenmeyen Zorluk: İtalya'nın Covid-19'a İlk Yanıtı" başlıklı rapor 13 Mayıs'ta DSÖ'nün internet sitesinde yer aldı ancak ertesi gün kaldırıldı. Raporda, İtalya'nın pandemiyle mücadele planlarının 2006 yılından bu yana güncellenmediği, ülkenin Koronavirüs'e karşı hazırlıksız olduğu belirtildi. Raporda, hastanelere ve yetkililere resmi bir şekilde yol gösterilmesinin zaman aldığı vurgulandı.

İtalya'nın Koronavirüs mücadelesindeki hatalarına ışık tutan raporu, DSÖ'nün stratejik girişimler genel direktör asistanı Ranieri Guerra'nın talebiyle siteden kaldırıldı. Guerra'nın 2014 ve 2017 yılları arasında İtalya Sağlık Bakanlığı'nda görev aldığı belirtildi. Aynı zamanda Guerra'nın İtalya'nın Koronavirüs görev gücünde yer aldığı öğrenildi.

Raporun İtalya hükûmetini salgınla ilgili doğrudan suçlamadığı, eksiklikleri vurguladığı belirtildi. İtalya hükûmeti raporun kaldırılmasında bir rolleri olmadığını; raporun resmi bir DSÖ belgesi olmadığını söyledi.

İtalya, Koronavirüs salgınının başında Avrupa'nın en çok etkilenen ülkesi olmuştu.