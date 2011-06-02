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Dünya

DSÖ: SALGININ NEDENİ YENİ BAKTERİ LONDRA (A.A)

02 Haziran 2011 16:15

-DSÖ: SALGININ NEDENİ YENİ BAKTERİ LONDRA (A.A) - 02.06.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'da şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne sebep olan E. coli salgınının nedeninin daha önce görülmemiş yeni bir bakteri türü olduğunu bildirdi. DSÖ, bakterinin ilk genetik diziliminin, bu türün, iki farklı E. coli bakterisinin değişime uğramış şekli olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti. DSÖ'nün gıda güvenliği uzmanı Hilde Kruse, yeni türün daha öldürücü ve toksin üretici karakteristiklere sahip olduğunu söyledi. E. coli salgınında Avrupa'da 17 kişi hayatını kaybetti, 1500'den fazla kişi hastalandı. Mide bulantısı, kusma ve ishalle ortaya çıkan ve bir bakterinden kaynaklandığı bildirilen EHEC salgını, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor.

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