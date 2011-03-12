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Dünya

DSÖ: RADYASYON SIZINTISI SAĞLIĞI TEHDİT ETMİYOR CENEVRE (A.A)

12 Mart 2011 23:16

-DSÖ: RADYASYON SIZINTISI SAĞLIĞI TEHDİT ETMİYOR CENEVRE (A.A) - 12.03.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Japonya'da dünkü depremde hasar gören nükleer santraldeki radyasyon sızıntısının halk sağlığını tehdit etme riskinin ''oldukça düşük'' olduğunu bildirdi. DSÖ sözcüsü Gregory Hartl, tesisten sızan radyasyonun miktarının çok az olduğunu ve şu anda halk sağlığını tehdit etme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti. Hartl, buna karşın talep gelmesi halinde tıbbi uzmanların yardıma hazır olduğunu söyledi. Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 240 kilometre uzaklıktaki Fukuşima nükleer elektrik santralinde meydana gelen patlamanın ardından radyasyon sızıntısı olmuş, yetkililer, çevre halkın radyasyona maruz kalmaması için iyot tabletleri dağıtılacağını açıklamıştı. Öte yandan resmi rakamlara göre 8,9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi. Hükümet sözcüsü, ölü sayısının 686 olduğunu, ancak bu rakamın bini bulabileceğini söyledi. Resmi rakamlar, 642 kişinin kayıp olduğunu, 1426 kişinin de yaralandığını gösterirken, gerçek sayının bunun çok üstünde olduğu tahmin ediliyor. 

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