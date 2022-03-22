DSÖ Polonya: Ukrayna'dan gelen 500 bin mültecide ruh sağlığı sorunları var; 33 binin durumu ağır

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Polonya temsilcisi, Ukrayna’dan ülkeye gelen mültecileri yarım milyonunda ruh sağlığı sorunları görüldüğünü söyledi.

DSÖ Polonya Temsilcisi Paloma Cuchi, Ukrayna’dan gelen mültecilerde dehidrasyon, ishal gibi sağlık sorunları görüldüğünü ancak en büyük ihtiyacın travma sonrası yaşanan ruhsal bozuklarla ilgili olduğunu söyledi.

Cuchi, 500 bin mültecide ruh sağlığı sorunları görüldüğünü 33 bin mültecide durumun ağır olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın 27’inci gününde 3 milyondan fazla insan ülkeyi terk etti. Mültecilerin çoğunu Polonya’ya gittiği biliniyor.