DSÖ: Obezite Avrupa'da salgın durumuna geldi; Türkiye listenin ilk sırasında

Dünya Sağlık Örgütü obezitenin özellikle Avrupa'da tedirgin edici boyutlara ulaştığını açıkladı. Yayınlanan raporda obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında listenin ilk sırasındaki ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yapılırken, Türkiye'deki yetişkin nüfusun yüzde 66,8'inin fazla kilolu olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ ), obezitenin 53 ülkenin dahil olduğu Avrupa bölgesinde "salgın boyutuna" ulaştığını açıkladı.

DSÖ'nün yayınladığı raporda, obezitenin bölgede son 50 yılda yüzde 138 arttığı ve Avrupa'da yılda 1,2 milyon ölüme yol açtığı bildirildi. Avrupa'nın Amerika'dan sonra obezitenin en yaygın olduğu bölge olduğu belirtilen raporda, Avrupa'daki yetişkinlerin yüzde 59'u ve okul çağındaki çocukların üçte birinin fazla kilolu veya obez olduğu vurgulandı. Obezitenin yılda en az 200 kanser vakası dışında kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açtığı hatırlatıldı.

Rapora göre, obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk sırada Türkiye bulunuyor. Rapordaki verilere göre Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1.

Türkiye'nin ardından, yetişkinlerde fazla kiloluların oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Malta, İsrail ve İngiltere oldu.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, obezitenin Avrupa'da artık salgın boyutuna ulaştığını ve durumun giderek daha vahim hale geldiğini belirtti. Kluge, "sağlığa yatırım yaparak ve uygun çevre koşulları oluşturarak" bu durumu tersine çevirebileceklerini söyledi. DSÖ'nün önerdiği önlemler arasında vergilerin şekerli içeceklerde artırılması, sağlıklı gıdadaysa azaltılması, çocuklara sağlıksız gıda satışının sınırlanması yer alıyor.