DSÖ modellemesine göre Türkiye'de Covid-19'dan ölen kişi sayısı 264 binin üzerinde

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ölümlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bütün dünyada ölenlerin gerçekte 15 milyon dolayında olduğunu belirtti. Bu veri, açıklanan resmi verilerin 3 katına denk geldi.

Nüfus bilimciler, epidemiyologlar, sosyologlar, veri bilimciler ve istatistikçilerle çalışma yürütüldü. Kayıt sisteminin zayıf olması ve yetersiz test yapılması gibi faktörler göz önünde bulunduruldu.

Hastanelerdeki doluluk nedeniyle tedavi göremeyen ve Koronavirüs kaynaklı başka hastalıklardan hayatını kaybedenler de listeye eklendi. Bu hesaplamalara göre; 2020 ve 2021'de virüsün öldürdüğü kişi sayısı 15 milyona yakın çıktı.

Haber Global'de yer alan habere göre; DSÖ modellemesi; 2020 ve 2021 yıllarında 97 binden fazla kişinin öldüğünü açıklayan Türkiye'de gerçek ölüm sayısının 264 bin olduğunu varsaydı.

Aynı dönemde salgın nedeniyle 500 binden fazla kişinin öldüğünü duyuran Hindistan'da ölen kişi sayısı ise DSÖ'ye göre resmi veriden 10 kattan fazla. Mısır'da resmi can kaybı ve gerçek ölüm sayısı da 11 katın üzerinde.

Rusya'daki ölüm sayısının ise bildirilenden 3,5 kat fazla olduğu düşünülüyor.

Türkiye, "aşırı ölüm"ün olduğu ülkeler listesinde