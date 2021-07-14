DSÖ: İnsanlar Covid-19 aşılarını kendi istedikleri gibi karıştırırsa kaotik bir durum oluşur

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önde gelen bilim insanı, kişilerin Covid-19 aşılarında iki dozu farklı aşılardan uygulamasının ancak kamu sağlığı yetkililerinin alabileceği bir karar olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, “Burada tehlikeli bir trend var” diyen bilim insanı Soumya Swaminathan, insanların Covid-19 aşılarını kendi istedikleri gibi karıştırmalarına izin verilirse “kaotik bir durum” oluşacağını söyledi.

Swaminatham, aşıların karıştırılmasının şimdilik yeterli verisi olmayan bir konu olduğunu söyledi. Bilim insanı, “Kişiler kendileri karar vermemeli. Kamu sağlığı yetkilileri eldeki verileri dikkate alarak bu kararı almalı” diye devam etti.

Bazı araştırmaların ön bulguları, iki dozun farklı aşılardan uygulanmasının Covid-19’a karşı korumayı artırdığını gösterse de başka araştırmalarla desteklenmesi bekleniyor.