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Dünya

DSÖ: Havası en kirli kent Ahvaz CENEVRE (A.A)

26 Eylül 2011 19:55

-DSÖ: Havası en kirli kent Ahvaz CENEVRE (A.A) - 26.09.2011 - İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kenti, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) havası en kirli kentler listesinde ilk sırada yer aldı.  DSÖ'nün bin yüz kentteki ölçümlerden yaralanarak oluşturduğu listeye göre, havası en kirli kentler İran, Hindistan, Pakistan ve Moğolistan'da bulunuyor.  Verilere göre, listenin başında bulunan Ahvaz'da partikül madde miktarı yıllık ortalama metreküpte 372 mikrogram, DSÖ tarafından belirlenen üst sınır ise metreküpte 20 mikrogram.  Kanada ve ABD'deki kentler ise listenin sonunda yer alıyor.

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