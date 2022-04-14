DSÖ Genel Direktörü: Dünya, siyah ve beyazların yaşamına eşit derecede dikkat veriyor mu bilmiyorum

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghrebreyesus, dünyanın siyah ve beyaz insanları etkileyen acil durumlara eşit derecede dikkat vermediğini söyledi. Ghebreyesus, Ukrayna’daki savaşa yönelen insani yardımın yalnızca bir kısmının başka krizlere verildiğini söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşa yardımın “çok önemli” olduğunu, “tüm dünyayı etkileyen bir kriz olduğunu” söyledi.

Ghebreyesus, dünyanın insani krizlere yaklaşımları arasındaki eşitsizliği eleştirerek “Öte yandan Etiyopya’daki Tigray bölgesi, Suriye, Yemen, Afganistan’daki krizler aynı dikkati çekmiyor. Dünya, siyah ve beyazların yaşamına eşit derecede dikkat veriyor mu bilmiyorum” dedi.

Kendisi Tigray kökenli olan Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler’in Etiyopya’daki iç savaş etkisindeki bölgeye yardım için günde 100 kamyon göndereceğini söyledi.